به گزارش خبرنگار مهر، تمدید قرارداد با بازیکنان بدون قرارداد فصل گذشته استقلال در اولویت برنامه‌های مدیران این باشگاه قرار دارد اما برخی از این بازیکنان هنوز حاضر به انجام مذاکره با مسئولین استقلال نشده‌اند.

مرتضی تبریزی یکی از اهداف نقل و انتقالاتی تیم فوتبال استقلال که مدتها از حضور او در استقلال صحبت می‌شد، پس از عقد قرارداد امیر قلعه نویی با ذوب آهن با چرخشی صد و هشتاد درجه‌ای قراردادش را با تیم سابقش تمدید کرد تا استقلالی‌ها عملا فرصت استخدام او را از دست داده باشند.

امید نورافکن، سید مجید حسینی و کاوه رضایی سه بازیکن فصل گذشته استقلال بودند که برای ادامه کارشان در فصل آینده باید قراردادشان را با این تیم تمدید کنند که هنوز این اتفاق نیفتاده و این در حالی است که زمزمه حضور آنها در ذوب آهن شنیده می شود.

سرمربی ذوب آهن که پیش از این نیز علاقه خود را به جذب بازیکنان استقلال در تیم های تحت رهبری‌اش نشان داده بود، در این مقطع نیز بی تمایل نیست تا همچون سالهای گذشته تعدادی از بازیکنان استقلال را به خدمت بگیرد و این سه بازیکن نیز در لیست تیم ذوب آهن قرار دارند.

حال باید دید با توجه به این که مدیر برنامه مشترک کاوه رضایی و سید مجید حسینی که مدیر برنامه مرتضی تبریزی هم بود و توانست این بازیکن را راضی به تمدید قرارداد با ذوب آهن نمایند، می‌تواند یک یا هر دو بازیکن دیگر استقلال را هم پای میز مذاکره با باشگاه ذوب آهن بنشاند یا خیر.