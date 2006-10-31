اميل لحود به ايران دعوت شد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه لبناني "النهار" امروز سه شنبه نوشت:"محمد رضا رووف شيباني" سفير جمهوري اسلامي ايران با اميل لحود رئيس جمهوري لبنان در بيروت ديدار و پيام شفاهي "محمود احمدي نژاد" رئيس جمهوري كشورش را به لحود منتقل كرد كه در بردارنده درود و تهنيت و ابراز اميدواري براي امنيت، ثبات و شكوفايي روز افزون لبنان بود.

النهار افزود: وي بار ديگر از رئيس جمهوري لبنان براي ديدار از تهران در هفته هاي آينده دعوت كرد تا اين سفر مناسبتي براي استقبال ملت ايران از رئيس جمهوري مقاوم، قهرمان و داراي مواضع والا در راستاي منافع امت عربي و اسلامي و جهان باشد.

سفير ايران در اين ديدار با اشاره به كمك هاي كشورش به لبنان، تمايل فراوان ايران را براي تقويت روابط بين دو كشور ابراز داشت و گفت كه دولت ايران نماينده ويژه اي را براي پيگيري كمك ها تعيين كرده است.

النهار نوشت : شيباني همچنين به تشريح موضع تهران درباره برنامه هسته اي ايران پرداخت و لحود نيز پاسخ خود به پيام رئيس جمهوري ايران را به سفير اين كشور منتقل و از وي به خاطر حمايت ايران از لبنان تشكر كرد.

رئيس جمهوري لبنان همچنين بر تمايل فراوان كشورش براي گسترش روابط لبنان و ايران تاكيد و مواضع لبنان را در قبال تحولات كنوني بيان داشت. لحود در ديدار همچنين به تشريح نقش مقاومت ملي در بيرون راندن اشغالگران و قدرداني از آن پرداخت.