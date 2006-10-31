۹ آبان ۱۳۸۵، ۱۶:۴۹

از سوي احمدي نژاد؛

اميل لحود به ايران دعوت شد

رئيس جمهوري لبنان پيام همتاي ايراني خود را دريافت كرد كه طي آن از وي براي سفر به تهران دعوت به عمل آمده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه لبناني "النهار" امروز سه شنبه نوشت:"محمد رضا رووف شيباني" سفير جمهوري اسلامي ايران با اميل لحود رئيس جمهوري لبنان در بيروت ديدار و پيام شفاهي "محمود احمدي نژاد" رئيس جمهوري كشورش را به لحود منتقل كرد كه در بردارنده درود و تهنيت و ابراز اميدواري براي امنيت، ثبات و شكوفايي روز افزون لبنان بود.

النهار افزود: وي بار ديگر از رئيس جمهوري لبنان براي ديدار از تهران در هفته هاي آينده دعوت كرد تا اين سفر مناسبتي براي استقبال ملت ايران از رئيس جمهوري مقاوم، قهرمان و داراي مواضع والا در راستاي منافع امت عربي و اسلامي و جهان باشد.

سفير ايران در اين ديدار با اشاره به كمك هاي كشورش به لبنان، تمايل فراوان ايران را براي تقويت روابط بين دو كشور ابراز داشت و گفت كه دولت ايران نماينده ويژه اي را براي پيگيري كمك ها تعيين كرده است.

النهار نوشت : شيباني همچنين به تشريح موضع تهران درباره برنامه هسته اي ايران پرداخت و لحود نيز پاسخ خود به پيام رئيس جمهوري ايران را به سفير اين كشور منتقل و از وي به خاطر حمايت ايران از لبنان تشكر كرد.

رئيس جمهوري لبنان همچنين بر تمايل فراوان كشورش براي گسترش روابط لبنان و ايران تاكيد و مواضع لبنان را در قبال تحولات كنوني بيان داشت. لحود در ديدار همچنين به تشريح نقش مقاومت ملي در بيرون راندن اشغالگران و قدرداني از آن پرداخت.

کد مطلب 400446

