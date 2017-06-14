۲۵ درصد گوشت کشور توسط عشایر تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کرم علی قندالی روز چهارشنبه در آئین معارفه اولین رئیس اداره عشایر قزوین که با حضور علی اکبر متقی فرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و معاونین و مدیران برگزار شد به ظرفیت تولید گوشت در میان عشایر اشاره کرد و اظهارداشت: از توانمندی های خوب عشایر تولید سالانه ۱۹۰ هزار تن گوشت معادل ۲۵ درصد تولید گوشت کشور است که با توجه به ظرفیت دو سال گذشته ۲۵ تا ۳۰ درصد در زنجیره تولید گوشت قرمز رشد داشته ایم.

وی عشایر را مهمترین و اصلی ترین عامل حفاظت از عرصه های مراتع کشور دانست و افزود: وجود مرتع مناسب یکی از ظرفیت های خوب برای عشایر است که اولین وظیفه؛ حفظ و صیانت از منابع پایه آب و خاک و منابع طبیعی است.

قندالی یادآورشد: بهترین مراتعی که ماهیت آن خوب و عاری از دستبرد انسانی است و به صورت بکر باقی مانده عرصه های مربوط به مراتع و منابع طبیعی عشایر است لذا این گروه نقش بسزایی در صیانت از مراتع و منابع طبیعی دارند.

به گفته رئیس سازمان عشایر ایران حدود ۸۴ میلیون هکتارمرتع در کشور وجود دارد که ۲۴ میلیون هکتار آن تحت پوشش چرای دام است.

وی اضافه کرد: استان قزوین به عنوان یکی از قطب های کشاورزی،بستر مناسبی برای کشاورزی دارد و مدرن ترین نوع تکنولوژی و فنون جدید کشاورزی در آن استفاده می شود و در ابعاد مختلف این بخش رشد خوبی داشته و در بخش دامپروری از قدمت زیادی برخوردار است.

قندالی خاطرنشان کرد: در حوزه عشایر ۷۴ درصد درآمد عشایر از محل دام و دامپروری تامین می شود و یکی از کارهای مهم برای آنان توجه به بخش دام و دامپروری و تامین مرتع مناسب است.

وی یادآور شد: یکی از ویژگی های خوب عشایر نوع زندگی خاص و بهره وری است که می توانند از منابع خدادادی و طبیعی به نحوشایسته بهره برداری کنند.

رئیس سازمان عشایر ایران بر لزوم فعال کردن و بهره مندی از ظرفیت مناسب عشایر در حوزه های مختلف تاکید کرد و گفت: در حوزه تسهیلات زنجیره تولید گوشت قرمز و مواقع بحران؛ تسهیلات مناسب با سود ۴ تا ۱۰ درصد پرداخت خواهد شد.

قندالی اضافه کرد: در زنجیره تولید گوشت باید عشایر رابه سمت سایر تولیدات دامی مانند شیر،صنایع دستی و صندوق خرد زنان روستایی سوق دهیم.

به گفته وی برای هر صندوق خرد زنان روستایی ۲۵ میلیون تومان تسهیلات با سود ۴ درصد و دور برگشت ۵ ساله پرداخت خواهد شد.

قندالی به اهمیت سرشماری سال ۱۳۹۷ عشایر کشور اشاره کرد و گفت: در کشور ۲۰۰ تعاونی عشایری با حدود ۲۰ هزار خانوار عضو وجود دارد.

وی تصریح کرد: عشایر نیازهای زیادی دارند که قشلاقی بودن و اجرایی نشدن بیمه اجتماعی از مشکلات آنهاست.

رئیس سازمان عشایر ایران بر لزوم تشکیل شورای عالی عشایر در استان به ریاست استاندار قزوین تاکید کرد.

در این مراسم، بهزاد غیاثوند به عنوان اولین رئیس اداره امور عشایری استان قزوین معرفی شد.