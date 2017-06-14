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۲۴ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۵

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

عشایر نقش مهمی در تولیدات بخش کشاورزی دارند

عشایر نقش مهمی در تولیدات بخش کشاورزی دارند

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: عشایر نقش مهمی در تولیدات بخشهای مختلف کشاورزی دارند بنابراین باید توجه ویژه ای به این قشر زحمت کش شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد روز چهارشنبه در آئین معارفه رئیس اداره  امور عشایر استان قزوین که با حضور کرم علی قندالی رئیس سازمان امور عشایر ایران و معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: عشایر نقش مهم و تعیین کننده ای در تولیدات دامی دارند بنابراین باید از ظرفیت و بستر مناسب عشایر در افزایش تولید این بخش استفاده شود.

وی بیان کرد: استان قزوین یک استان کشاورزی و صنعتی است و بستر مناسبی برای تولیدات بخش کشاورزی دارد.

به گفته ی متقی فرد این استان  با داشتن  یک درصد از خاک کشور تقریبا ۴ درصد محصولات کشاورزی  کشور  را تولید می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در راستای سفر هیات دولت به استان قزوین بیش از ۱۰ طرح بزرگ بخش کشاورزی مصوب شده که موجب توسعه و رونق بخش کشاورزی استان خواهد شد.

متقی فرد تصریح کرد: در طی سال گذشته طرح های بسیار خوبی در زمینه آب و خاک در استان اجرا شده است.

وی خاطر نشان کرد: در بخش کشاورزی علاوه بر تولید بایستی توجه ای ویژه ای برای صادرات محصولات کشاورزی داشته باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بر لزوم اهمیت نقش صادرات در ارتقای بخش کشاورزی استان تاکید کرد.

کد مطلب 4004472

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