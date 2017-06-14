نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق انتظار با کاهش سرعت جریانات شمالی، طی امروز و فردا به جز ساعاتی از بعد از ظهر جوی نسبتا آرام برای استان پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده استقرار یک الگوی تابستانه بر روی استان است و از امروز تا روز جمعه، دما و رطوبت هوا در اغلب نقاط استان افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد:‌ برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: طی این مدت جهت باد متغیر غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت هشت تا ۲۸ کیلومتر در ساعت و طی ساعات بعدازظهر در برخی نقاط تا ۳۴ کیلومتر ساعت و ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.

شفیع‌خدایی ادامه داد: دمای هوا طی ۲۴ ساعت گذشته در بوشهر بین ۲۸ تا ۳۶، در برازجان بین ۲۹ تا ۴۹، در دیر بین ۳۱ تا ۴۹.۵، در جم بین ۲۸ تا ۴۶، در عسلویه بین ۲۶ تا ۴۲، در دیلم بین ۳۶ تا ۴۶، در گناوه بین ۲۹ تا ۳۷، در خارگ بین ۳۰ تا ۴۰، در اهرم بین ۲۸ تا ۴۵، در خورموج بین ۲۷ تا ۴۶ و در کنگان بین ۲۸ تا ۴۵ بوده است.

وی افزود: بر این اساس طی ۲۴ ساعت گذشته عسلویه باحداقل دمای ۲۶ درجه سلسیوس سردترین و بندر دیر با حداکثر دمای ۴۹.۵ درجه سلسیوس گرمترین شهر استان بوده‌اند.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: فردا زمان مد اول دریا ساعت یک و چهار دقیقه بامداد، جزر اول دریا ساعت چهار و ۴۱ دقیقه، مد دوم دریا ساعت ۱۱ و هفت دقیقه و جزر دوم ساعت ۱۹ و شش دقیقه خواهد بود.