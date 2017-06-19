به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام نورالله عباسی مبلغ اعزامی و مستقر اداره تبلیغات اسلامی شاهرود است، هنوز چهارمین دهه از زندگیاش را ندیده و پرتوان باهدف ترویج فرهنگ دینی و تبلیغ حکیمانه دین مبین اسلام که در زمره منویات امام راحل(ره) به هنگامه تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی محسوب میشود، بهپیش میرود.
او با طرحهای خلاقانهاش در ترویج و تبلیغ دین معروف است عباسی سالها است تبلیغ در روستاها را پیشه خودکرده و هماکنون در روستای ابرسیج شاهرود مشغول به امور تبلیغی است، این مبلغ دینی همچنین با طرحهای خاص خود در رابطه با کودکان آوازهای در شهرستان شاهرود و شرق استان سمنان دارد از ترویج عقیقه و فرهنگ محله محوری تا حجاب عروسکها و نصب تمثال شهدا در محلات و حتی وقف منزل شخصیاش به امور تبلیغی و قرآنی همه و همه از نورالله عباسی یک مبلغ فعال در حوزه تبلیغ دین ساخته است.
تقریباً هر زمان که او را نیاز داشته باشی پایکار است و میتوان گفت در هرلحظه از شبانهروز تلفنش را پاسخ میدهد این روزهای ماه رمضان در بوستان شهید همت شاهرود مشغول به تبلیغ دین است همانجا سکونت دارد و از نماز صبح تا تلاوت ادعیه نیمهشب سرپاست برای دیدار از فعالیتهای او باید به شهرک همت واقع دریکی از حواشی شرقی شهر شاهرود رفت. شهرکی نوساز و عمدتاً غیربومی نشین که عمرش به هفت سال نمیرسد و در ابتدای امر کاستیهای فراوانی دارد.
همت از آن شهرکهایی است که باوجود جمعیت بیش از یک هزار و ۴۰۰ خانواری در دو فاز، شاهد پیشرفتهای خوبی در آینده خواهد بود اما امروز با تلاش همین مردم و امثال نورالله رونقی خاص گرفته است شبهای ماه رمضان در شهرک همت، نور مهمان است این نور در واپسین پیچهای نزدیکی شهرک بهوضوح دیده میشود کمی نزدیکتر اما بوستانی نیمهساز را میتوان مشاهده کرد که در گوشهای از آن کنار یک داربست بزرگ، تعدادی نوجوان و نونهال به مفروش کردن کف آن، مشغول هستند.
سراغ نورالله را که میگیری یا بر روی چهارپایه در حال نصب کردن چراغ است، یا پشت میکروفون بلندگوها را آزمایش میکند گاهی به منزل میرود تا بساط پذیرایی از مهمانان محفل انس با قرآن را فراهم کند و گاهی میرود تا به هماهنگی حضور قاریان و سخنرانان بپردازد و این روند تا نخستین تلاوت قاری ادامه دارد آنجاست که میتوان نورالله را دید که بالاخره لحظهای به زمین مینشیند و لحظهای برای گفتگو، شاید دیگر گیر نیاید پس باید آن را غنیمت دانست.
*برای نخستین سؤال بگوئید در بوستان همت شبهای ماه رمضان چه میگذرد؟
اینجا شهرک شهید همت شاهرود است و من روحانی مستقر اینجا، یکی از کارهای فرهنگی که در طول ماه رمضان انجام میدهیم فراهم آوردن فضایی برای مردم در راستای تلاوت قرآن، ادعیه متبرکه و در مناسبتها مداحی، مولودیخوانی، برگزاری عزاداری، آئین ویژه شب قدر و ... است که با حضور مداحان، قاریان، سخنرانان و اساتید حوزه و دانشگاه هر شب از ساعت ۲۱:۳۰ به مدت دو ساعت در بوستان جدیدالتأسیس شهرک انجام میشود بهواقع باید گفت اینجا یک دور همی معنوی باهدف ترویج فرهنگ دینی است.
ابتدا باید بگویم استقبال مردم از این محفل بسیار عالی است در این شبها همیشه تلاش شده تا در وهله نخست اقامه نماز جماعت داشته باشیم که در این رابطه باید گفت اینجا شاید تنها بوستانی در سطح شهر باشد که نماز صبح را نیز به جماعت برگزار میکند. از سوی دیگر یکی از تأکیداتی که مقام معظم رهبری دارند، در باب تحکیم خانواده است فلذا بیشترین فعالیت ما در کنار بحث نماز، تلاوت و ادعیه ماه رمضان، مقوله فرهنگ خانواده و سبک زندگی است.
*فایده این قبیل اقدامات از نظر شما چه بوده است؟
شهرکهایی مانند همت، که عمدتاً در حاشیه شهرها ایجاد میشوند معضلات و مشکلات اجتماعی خاص خود را دارند لذا نیاز است که امروز یک روحانی و مبلغ در این مکانها فعالیت فرهنگی داشته باشد و ما در نخستین گام به دلیل کثرت افراد غیربومی در این شهرک، شناخت مردم را در دستور کار قراردادیم یعنی فراهم آوردن مکان و امکانی برای شناخت مردم از همدیگر و ما از مردم تا بتوانیم بهمثابه یک گروه، در راستای ترویج دین مبین اسلام، کارهای گروهی را صورت دهیم.
امروز هر میزان شناخت همسایهها نسبت به یکدیگر بیشتر باشد فعالیتهای اجتماعی، حضور در جمع و بسیاری مسائل دیگر ازجمله امنیت بهمراتب ارتقا مییابد پس برای نخستین هدف، ما این قبیل محافل را در راستای شناخت افراد از یکدیگر پایهگذاری کردیم که این کار چند فایده ویژه دارد نخست اینکه مردم از هم شناخت پیدا میکنند، یک گروه میشوند و بنابراین خودبهخود ضریب امنیت بالا میرود اتفاقی که امروز در این شهرک رخداده آن است که پس از برگزاری محفل انس با قرآن که هر شب برگزار میشود، زنان و مردان محل گردهم آمده و باهم پیرامون موضوعات شهرک صحبت میکنند، باهم آشنا میشوند از مشکلات مشترک میگویند از راهکارهای رفع آن از آسفالت فلان کوچه تا تردد فلان افراد در خیابان و ... اینها مسائلی است که میتواند یک گروه هم هدف را ایجاد کند تا شاهد ارتقای امنیت باشیم.
از سوی دیگر ما شبها شاهد هستیم که معضلات شهرک در همین نشستها پیگیری میشود و اتفاقات بسیار خوبی در این حوزه رخداده است، ما همهشب میزبان مردمی هستیم که همین مشارکتشان سبب شد تا اصلاً چنین محفلی راهاندازی شود امسال سومین سالی است که این مراسم برگزار میشود و شاهد هستیم که اگر مسیر بوستان و خیابان اطراف آن آسفالت شد به دلیل همین مشارکت بود همچنین این مشارکتها باعث شد تا فضای سبز گسترش یابد، زمین بازی کودکان شکل گیرد، تلفن این منطقه وصل شد، سطلهای زباله گذاشته شد و دهها خدمت دیگر که این ناحیه نسبت به شهرکهای دیگر ارتقای بیشتری یافته است.
*منشأ این اتفاقات مثبت را در کجا میبینید؟
این اتفاق در وهله اول به همت خود این مردم بازمیگردد، در این شهرک خانوادهای وجود دارد که در سالهای گذشته به دلیل خلوت بودن، عدم روشنایی کافی، آسفالت نبودن و حتی احساس ناامنی میخواستند خانهشان را بفروشند و شهرک همت را ترک کنند اما همین اتفاق، همین اجتماعات، همین مردم باعث شدند که این خانواده امروز منزلشان را با هیچچیزی عوض نمیکنند. اینها همهکارهای مثبتی است که شهرک همت را به منطقهای معنوی بدل ساخته و ما بهعنوان متولی تبلیغ، تنها از این ظرفیت بهدستآمده استفاده کردیم لذا منشأ کارها همه به خود مردم بازمیگردد.
*در راه انجام این برنامه معنوی اهدافی را هم دنبال میکنید چند مورد از آنها را نام ببرید.
ابتدا باید گفت این محفل، خدمت به امام رضا(ع) و شهدا است امروز ورودی شهرک همت مزین به تمثال شهید همت است که اثرات معنوی خود را قطعاً دارد این شهدا عامل وحدت هستند و همانطور که خود شهید همت نیز میگفتند، زمان غیبت، اطاعت محض از ولیفقیه واجب است لذا یکی اهداف ما همین مقوله ترویج ولایتمداری است محبتی که ما از ولی در دل مردم ایجاد کردیم باعث شده تا اکثر نونهالان و نوجوانان تمثال معظم له را به گردن آویختهاند و یا پروفایل صفحات مجازیشان را بهعکس های ایشان مزین کردهاند مقولهای که در بین مردم وجود داشت اما بهواسطه این محافل معنوی در سالهای اخیر تقویت یافت که این امر بسیار مهم است.
دیگر هدف برپایی مستمر نماز جماعت است در این بوستان بهصورت مرتب و مستمر پس از نماز جماعت مغرب، دعای افتتاح و قرائت یک جزء قرآن توسط قاریان ممتاز استانی و شهرستانی صورت میگیرد و مردم با آیات الهی آشنا میشوند همچنین برنامههای جانبی تبلیغی به مناسبتهایی مانند جشن ولادت امام حسن(ع)، لیالی قدر و مناسبتهای دیگر در ادامه آن انجام میشود نکته قابلتأمل اما این است که در اینجا نماز جماعت صبح به نحوی برگزار میشود که میتوان آن را شلوغترین نماز جماعت صبح شهرستان نامید. که البته اهداف دیگری نیز وجود دارد مثل ایجاد وحدت، تبلیغ دین، احکام، سبک زندگی، صرفهجویی، وحدت خانواده، شعار سال و دهها مورد دیگر.
*درباره حضور نوجوانان و نونهالان بگوئید؟
اینجا حضور نونهالان و نوجوانان نکتهای بسیار جالب است هر بزرگسالی که در این مراسم حضور دارد دو کودک را نیز با خود میآورد و جالب آنکه باوجود حضور اسباب مخصوص بازی در پارکها مانند تاب، سرسره و ... این کودکان کنار بزرگترها نشسته و ادعیه گوش میدهند و حتی هرکدام به کاری مشغول هستند ما سعی کردهایم از حضور کودکان بهره بگیریم لذا با عضویتشان در پایگاه بسیج به هر فرد مسئولیتی واگذار کردهایم مثلاً کسی فلاکس آب را بیاورد، کسی لیوان توزیع کند، فردی مسئول چهارپاه باشد، حتی فردی مهر در بین نمازگزاران پخش کند و شاید باور کردنش دشوار باشد اگر یک روز آن نونهالی که مسئول پخش کردن مهر در بین نمازگزاران است، حضور نیابد تمام سیستم نماز جماعت آن روز بر هم میخورد این امر به طرز باورنکردنی در بین مردم نوعی وحدت ایجاد کرده که بسیار قابلتأمل است.
درباره حضور نوجوانان این را نیز باید گفت که ما در کنار برنامههای روتین، اقداماتی مانند جایزه دادن به دختران و پسران روزه اولی برگزار میکنیم امسال برای دخترها قرآنی هدیه گرفتیم و به پسرها تمثال رهبر معظم انقلاب اسلامی را هدیه کردیم که اینیک شور عجیب را در بین نونهالان شهرک همت ایجاد کرده است.
*شما درباره طرحی به نام حجاب در عروسکها بسیار معروف هستید درباره این بگوئید؟
این طرح معنوی در سومین سال برگزاری خود به سر میبرد لیکن باید گفت تازه جایگاه خود را یافته و رونق گرفته است که حضور مردم باهمین وضعیت مارا شگفتزده کرده است، اما درباره عروسکها، ما طرحی را از سال گذشته آغاز کردهایم و آن این است که با نیازسنجی مخاطبان، به دنبال زبان گفتار با خردسالان بودیم، همسر بنده طلبه و مشاور من نیز هستند لذا باهم به این نتیجه رسیدیم که بهترین زبان برای ارتباط با کودک، اسباببازی او محسوب میشود پس طرح چادر ملی بر سر عروسکت کن را راهاندازی کردیم و ابتدا حتی خودمان همفکرش را نمیکردیم که چنین استقبالی شود.
این طرح ابتدا قرار بود در سطح محلی با حضور چند دختربچه برگزار شود و این دخترها عروسکهایشان را با هر نوع که دوست دارند تزئین و آنها را باحجاب کنند اما کمکم این امر به یک جنبش درآمد و حتی پای اخبار سراسر را نیز به این طرح باز کرد. درنهایت طرحی موفق بود نونهالان بهصورت عملی با مقوله حجاب آشنا میشدند و امیدواریم بتوانیم این امر را تداومبخشیم. اما درنهایت اجرای آن به قلب پاک کودکان بازمیگشت، کودکانی که آنقدر معصوم هستند که حتی مفهوم گناه را درک نمیکنند و ضمیرشان مانند لوح سپیدی است که میتوان قلم برداشت و هر چیزی را که دوست داشت بر آن نقشی کرد تا در آن حک شود.
*درباره حمایتهای مسئولان از این طرح بگوید؟
محفل معنوی ما زمانی که آغاز شد این شهرک هنوز بهطورکلی ساخته نشده بود این پاک حتی وجود نداشت و بهجایش خرابهای بود ما نهتنها ناامید نشدیم بلکه در خیابان فرش پهن کردیم و این محفل نورانی را در سال ۹۴ استارت زدیم که با حضور خوب مردم روبرو شد اما خاکی بودن خیابانها، دورافتادگی، کمبود نور، حضور در خیابان و ...باعث نارضایتی مردم میشد اما بااینحال استقبال از این برنامه عالی بود در آن سال حمایت مسئولان صفر بود، در سال بعد کمی بهتر شد و در سال جاری این حمایتها بهتر شده است اما بازهم باید گفت تقریباً همه امور فرهنگی به این درد مبتلا هستند.
اما درباره نحوه شکلگیری این پارک باید گفت مردم بهخوبی مطالباتشان را پیگیری کردند من وقتی سال نخست اینهمه مشکلات را دیدم و فکرش را هم نمیکردم به این زودی این مشکلات رفع شده و پارکی در اینجا ساخته شود و از همه بدتر حضور هیچ مسئولی را نمیدیدم، دلسرد شدم و نمیخواستم برای سال بعدازآن این برنامه را ادامه دهم اما مردم به ما گفتند شما این کار را آغاز کردی اما راه بردن آن دیگر با شما نیست من این کار را به نام و یاد امام رضا(ع) آغاز و برای ادامه از خودش نیرو خواستم اما تجربه سال دوم نشان داد که آغاز این راه با ما بود اما تداومش با مردم و خود امام (ع) که این نظر را به این محفل نورانی دارد.
مردم پایکار آمدند و هرکدام بخشی از کار را بر عهده گرفتند حتی جالب است بدانید که چهارپایه کوچکی را که قاریان زیر پایشان میگذارند تا بر روی سن حضور یابند و تلاوت کنند را هر شب یکی از همسایهها بهنوبت میآورد این را خود مردم برنامه میریزند و ما کمکم در کنار آنها ایستادهایم. مردم ما بسیار خوب و همیشه در همه کار پیشگام هستند.
*شما حتی منزلتان را نیز وقف این کارکردید درست است؟
همانطور که میتوان دید برای سرویسدهی نیازمندیهای این بوستان من منزلم را نیز در اینجا تهیه کردم پارکینگ این منزل در اختیار تأمین نیازمندیهای محفل نورانی است مثلاً فرش، موکت، فلاکسهای آب، لیوان، سیم برق، کابل، صوت، نور و ... و همچنین طبقات بالا مختص برگزاری جلسات روضه، قرآنخوانی، آموزش احکام و ... برای بانوان توسط همسرم و برای آقایان توسط خودم است، اینجا خانه همه مردم است و درش همیشه بهروی همه باز میشود حتی کتابخانه شخصیام را هم باز گذاشتهام که مردم بیایند و کتاب ببرند لذا به این کار عشق میورزم و در این راه اگر همراهی همسرم نبود قطعاً موفقیتی کسب نمیکردم.
*و آیا این محفل ادامه خواهد داشت؟
بله قطعاً همانطور که بیان کردم مردم بدون ما یا با ما این کار را ادامه میدهند و در قبل آن به اقدامات دیگری نیز دست میزنند برای مثال در یک هفته گذشته سه گوسفند برای سنت حسنه عقیقه توسط اهالی قربانی شد و این نشان میدهد که ترویج سنن حسنه اسلامی در اینجا موفق بوده است و از سوی دیگر امروز تقریباً در شهرک همه همدیگر را میشناسند پس ما به اهدافمان رسیدهایم و از این به بعد مردم هستند که این محافل را راه خواهند برد و ما خدمتگزاری میکنیم.
از سوی دیگر حمایت بیدریغ اداره تبلیغات اسلامی استان و شهرستان از این مراسم و حضور کارکنان و مسئولان آن در این محافل همیشه دلگرمکننده بوده است که باید از آنها قدردانی کرد چراکه اگر نبود این برنامههای دقیق و مدون آنها، کمتر شاهد این موفقیتها بودیم همچنین این اداره در راستای تأمین فضای محیطی و میدانی، تجهیزات و ... بسیار حامی این ما است.
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