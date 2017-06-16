  1. هنر
  2. تئاتر
۲۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸

حسن باستانی در گفتگو با مهر:

«صبح یک روز لعنتی» در تئاتر شهر/ «گالیله» معاصرسازی می‌شود

«صبح یک روز لعنتی» در تئاتر شهر/ «گالیله» معاصرسازی می‌شود

حسن باستانی از اجرای نمایش «صبح یک روز لعنتی» در تالار سایه خبر داد و درباره کار دیگرش عنوان کرد در دراماتورژی نمایش «زندگی گالیله» تلاش شده اثر به فضای امروزی نزدیک شود.

حسن باستانی نویسنده و کارگردان تئاتر درباره فعالیت های اخیرش به خبرنگار مهر گفت: قرار است مردادماه نمایش «صبح یک روز لعنتی» را در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم. این اثر نمایشی یک طنز اجتماعی است و در حال حاضر مشغول انتخاب بازیگران هستم که تاکنون حضور رویا افشار در این نمایش قطعی شده است.

وی درباره مضمون اثر توضیح داد: «صبح یک روز لعنتی» پنج پرسوناژ دارد و قصه بدون زمان و مکانی را روایت می کند. این نمایش درباره مرزکشی بین سرزمین هاست و به قطعنامه ۱۸۱ سازمان ملل اشاره دارد که طی آن در سال ۱۹۴۷ رای بر تقسیم شدن فلسطین داده شد.

باستانی درباره دراماتورژی نمایش «زندگی گالیله» که قرار است مهرماه در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برود، عنوان کرد: دراماتورژی نمایش «زندگی گالیله» به کارگردانی علی پویان را برعهده دارم که مراحل پایانی را سپری می کند و به زودی عوامل برای تمرین کار آماده می شوند.

کارگردان «بی سرزمین تر از باد» ادامه داد: از آنجا که نمایشنامه برتولت برشت هرگز کهنه نمی شود و حرف و پیامی که دارد متعلق به همه دوران ها است با تعاملی که با علی پویان داشتیم قرار بر این شد که در این اجرا نیز روی همین مساله تاکید داشته باشیم. در این اثر فضای مقابله با جهل و مبارزه بین علم و اندیشه با خرافه پرستی و تسلطی که کشیش های کاتولیک روی پیشرفت علم داشتند، به تصویر کشیده می شود و ما نیز در اجرا بر همین ویژگی ها تاکید داریم.

وی در پایان صحبت هایش یادآور شد: در اجرای این اثر نمایشی فضاسازی امروزی و دیالوگ ها کاملا به شکل محاوره ای طراحی شده است. در واقع تلاش شده است فضای تاریخی مربوط به قرن ۱۶ و ۱۷ از کار گرفته شود و نمایش به زمان معاصر نزدیک باشد.

کد مطلب 4004543
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها