حسن باستانی نویسنده و کارگردان تئاتر درباره فعالیت های اخیرش به خبرنگار مهر گفت: قرار است مردادماه نمایش «صبح یک روز لعنتی» را در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم. این اثر نمایشی یک طنز اجتماعی است و در حال حاضر مشغول انتخاب بازیگران هستم که تاکنون حضور رویا افشار در این نمایش قطعی شده است.

وی درباره مضمون اثر توضیح داد: «صبح یک روز لعنتی» پنج پرسوناژ دارد و قصه بدون زمان و مکانی را روایت می کند. این نمایش درباره مرزکشی بین سرزمین هاست و به قطعنامه ۱۸۱ سازمان ملل اشاره دارد که طی آن در سال ۱۹۴۷ رای بر تقسیم شدن فلسطین داده شد.

باستانی درباره دراماتورژی نمایش «زندگی گالیله» که قرار است مهرماه در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برود، عنوان کرد: دراماتورژی نمایش «زندگی گالیله» به کارگردانی علی پویان را برعهده دارم که مراحل پایانی را سپری می کند و به زودی عوامل برای تمرین کار آماده می شوند.

کارگردان «بی سرزمین تر از باد» ادامه داد: از آنجا که نمایشنامه برتولت برشت هرگز کهنه نمی شود و حرف و پیامی که دارد متعلق به همه دوران ها است با تعاملی که با علی پویان داشتیم قرار بر این شد که در این اجرا نیز روی همین مساله تاکید داشته باشیم. در این اثر فضای مقابله با جهل و مبارزه بین علم و اندیشه با خرافه پرستی و تسلطی که کشیش های کاتولیک روی پیشرفت علم داشتند، به تصویر کشیده می شود و ما نیز در اجرا بر همین ویژگی ها تاکید داریم.

وی در پایان صحبت هایش یادآور شد: در اجرای این اثر نمایشی فضاسازی امروزی و دیالوگ ها کاملا به شکل محاوره ای طراحی شده است. در واقع تلاش شده است فضای تاریخی مربوط به قرن ۱۶ و ۱۷ از کار گرفته شود و نمایش به زمان معاصر نزدیک باشد.