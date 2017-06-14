روباتی از نی پلاستیکی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، روبات های ساخته شده از فولاد و پلاستیک خشک در دنیای کنونی بسیار مشهور هستند، اما برای برخی مصارف نیاز به روبات هایی با بدنه نرم تر وجود دارد. در همین راستا گروهی از محققان دانشگاه هاروارد یک شبه نرم روبات را با استفاده از نی های پلاستیکی ساخته اند. روبات های نرم آرامتر با مبلمان، اشیا و انسان های اطراف خود برخورد می کنند.

البته این نخستین تلاش محققان هاروارد نیست، آنها سال گذشته نیز یک نرم روبات به نام Octobot ساخته بودند. در راستای تغییر این روبات آنها این بار از عنکبوت الهام گرفتند. جورج وایتساید، محقق ارشد این تحقیق می گوید: در اطراف ما حشرات ظریفی مانند عنکبوت وجود دارند. آنها می توانند سریع حرکت کنند، از اشیای مختلف بالا روند و قادرند کارهای بزرگ انجام دهند. روبات های سخت به دلیل شکل و وزنشان نمی توانند این کارها را انجام دهند.

درهمین راستا محققان این تیم در نی های پلاستیکی شکاف هایی ایجاد کردند تا بتوان آنها را خم کرد. سپس به وسیله نوعی نخ لوله هایی در این نقاط قرار داده اند و تکه هایی از لایتک را در هر طرف قرار دادند تا مانند تاندون عمل کند. هنگامیکه روبات مجهز به ۸ پا شد این روبات توانست حتی روی آب شناور بماند و خود را روی سطح بکشد.

البته استفاده از نی برای ساخت یک پروژه با فناوری بالا در مقیاس کلان کارآمد نیست. اما به محض تایید نمونه اولیه، مدل های بعدی را می توان از پلیمرهای سبک ساخت. می توان از این روبات ها در ماموریت های نجات استفاده کرد.