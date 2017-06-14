تولید بتن ضد ترک از تایرهای فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیو اطلس، از چندی پیش این امکان فراهم شده که از تایرهای دورریز برای تولید فرم انعطاف پذیری از آسفالت استفاده شود. حالا اما محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا نگاه جدیدی را مطرح کرده اند. آنها از فیبرهای پلیمری به دست آمده از تایرهای فرسوده برای تولید بتنی استفاده می کنند که ساختار مستحکم تری دارد.

آنها توانسته اند با افزودن فیبرهای انعطاف کشسان مورد نظر به ترکیب سیمان، ماسه و آب، ریزشکافهای موجود در بتنهای معمولی را پر کرده و در نتیجه محصولی به مراتب مستحکم تر از قبل را در اختیار تولید کنندگان سازه های تجاری و مسکونی قرار دهند.

بررسی های آزمایشگاهی نشان داده که این بتن تا ۹۰ درصد بیشتر از نمونه های رایج در برابر شکافهای مشکل آفرین از خود مقاومت نشان می دهد.

برای تهیه فرمول این بتن جدید تنها کافی است این نکته در نظر گرفته شود که ۳۵ صدم درصد از کل بتن مورد نظر از این فیبرها باشد.

این نوآوری مزایای چشمگیر زیادی به همراه دارد زیرا نه تنها مشکل ناشی از انباشت انبوهی از تایرهای فرسوده را برطرف می کند بلکه جان تازه ای به صنعت ساخت و ساز داده تا جایی که کمتر به تعویض بلوکهای بتنی نیاز خواهد بود.

از آن گذشته نیاز کمتری به استفاده از سیمان خواهد بود و با توجه به اینکه فرآیند تولید سیمان یک چالش بزرگ زیست محیطی محسوب می شود، این نوآوری در زمره فناوریهای دوست دار محیط زیست هم به شمار می آید.