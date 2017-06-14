  1. هنر
  2. تئاتر
۲۴ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۰۴

تالار مولوی میزبان «همشهری» می‌شود

تالار مولوی میزبان «همشهری» می‌شود

نمایش «همشهری» با کارگردانی مازیار ملکی از بیست و نهم خرداد در تالار مولوی روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «همشهری» به نویسندگی و کارگردانی مازیار ملکی و با بازی سید پویابیکی از ۲۹ خرداد ساعت ۱۸ در تالار مولوی روی صحنه می رود.

این نمایش که به زندگی مرد جوانی به نام فرشاد اشاره دارد نشان می دهد، فرشاد از پیدا کردن شغلی مناسب ناامید شده و بحران اقتصادی تا حدی بر او مسلط گشته که او را ناچار می کند حتی به رابطه ای عاشقانه که روزی رویاهای زیبایی برایش می دید پایان دهد، اما در نقطه پایان کیمیا نامزد او راهی نرفته را پیش پای فرشاد می گذارد و از او می خواهد یک آگهی به خصوص در روزنامه همشهری منتشر کند...

در این نمایش ۷۵ دقیقه ای بازیگرانی همچون فرانک کلانتر، حمید نقره دوست، مسعود رهنما، علی فرجام فر، علی رضا کربلایی، سعیده آجرلی، فریده سپاه منصور، بهنام شرفی و وحید نفر با حضور صوتی خود به کارگردان یاری می رسانند.

از دیگر عوامل نمایش می توان به دستیار کارگردان و برنامه ریز: مسعود جورسرا، منشی صحنه: مهلا معصومی نژاد، طراح لباس: آلما گشتاسپ، طراح گریم: نسیم بیک زاده، طراح پوستر و بروشور: علی اکبری، سرپرست دکور و ساخت آکسسوار: مصطفی سالم، ساخت تیزر: گروه هنری سینه راما، عکاس: محمد محمدپور، تبلیغات، گروه تئاتر مارکت و روابط عمومی: امیر پارسائیان مهر اشاره کرد.

کد مطلب 4004647
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها