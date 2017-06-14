به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «همشهری» به نویسندگی و کارگردانی مازیار ملکی و با بازی سید پویابیکی از ۲۹ خرداد ساعت ۱۸ در تالار مولوی روی صحنه می رود.

این نمایش که به زندگی مرد جوانی به نام فرشاد اشاره دارد نشان می دهد، فرشاد از پیدا کردن شغلی مناسب ناامید شده و بحران اقتصادی تا حدی بر او مسلط گشته که او را ناچار می کند حتی به رابطه ای عاشقانه که روزی رویاهای زیبایی برایش می دید پایان دهد، اما در نقطه پایان کیمیا نامزد او راهی نرفته را پیش پای فرشاد می گذارد و از او می خواهد یک آگهی به خصوص در روزنامه همشهری منتشر کند...

در این نمایش ۷۵ دقیقه ای بازیگرانی همچون فرانک کلانتر، حمید نقره دوست، مسعود رهنما، علی فرجام فر، علی رضا کربلایی، سعیده آجرلی، فریده سپاه منصور، بهنام شرفی و وحید نفر با حضور صوتی خود به کارگردان یاری می رسانند.

از دیگر عوامل نمایش می توان به دستیار کارگردان و برنامه ریز: مسعود جورسرا، منشی صحنه: مهلا معصومی نژاد، طراح لباس: آلما گشتاسپ، طراح گریم: نسیم بیک زاده، طراح پوستر و بروشور: علی اکبری، سرپرست دکور و ساخت آکسسوار: مصطفی سالم، ساخت تیزر: گروه هنری سینه راما، عکاس: محمد محمدپور، تبلیغات، گروه تئاتر مارکت و روابط عمومی: امیر پارسائیان مهر اشاره کرد.