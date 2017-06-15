زمان برگزاری مصاحبه دکتری ۱۳ دانشگاه برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام سازمان سنجش تعداد ۵۸ هزار داوطلب آزمون دکتری سال ۹۶ حدنصاب علمی را برای مصاحبه در یک یا چند کدرشته کسب کرده اند.

تمامی داوطلبانی که در یک یا چند کدرشته محل‌ انتخابی دارای حدنصاب نمره علمی باید براساس برنامه زمانی اعلام شده، با همراه داشتن مدارک لازم برای انجام مصاحبه به هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مراجعه کنند.

طبق اعلام دانشگاه های برتر کشور زمان مصاحبه علمی معرفی شدگان از ۶ خردادماه آغاز شده و تا اوایل تیرماه ادامه دارد.

جدول زمانی برگزاری مصاحبه دکتری ۱۳ دانشگاه برتر ردیف دانشگاه زمان آغاز مصاحبه زمان پایان مصاحبه ۱ تهران ۱۰ تیر ۲۱ تیر ۲ فردوسی مشهد ۷ خرداد ۱۹ تیر ۳ اصفهان ۶ خرداد ۳۱ تیر ۴ علم و صنعت ۲۲ خرداد ۲۱ تیر ۵ خواجه نصیر ۹ خرداد ۲۱ تیر ۶ علامه طباطبایی ۱۰ تیر ۲۰ تیر ۷ تربیت مدرس ۱۶ خرداد ۲۴ خرداد ۸ شهید بهشتی ۶ خرداد ۱۱ تیر ۹ شیراز ۶ خرداد ۲ مرداد ۱۰ صنعتی اصفهان ۶ خرداد یکم خرداد ۱۱ صنعتی شریف ۲۱ خرداد ۲۳ خرداد ۱۲ تبریز ۱۴ تیر ۱۸ تیر ۱۳ صنعتی امیرکبیر ۲۲ خرداد ۲۴ خرداد

نتایج نهایی آزمون دکتری سال ۹۶ شهریورماه سال جاری از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شود.