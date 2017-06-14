به گزارش خبرنگار مهر، امراله احمدی صبح چهارشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی- ترویجی کود ورمی کمپوست در شهرستان بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه بخش کشاورزی در بوشهر طرح‌های آموزشی را به عنوان اولویت مهم در دستور کار داریم.

وی اضافه کرد: در همین راستا برنامه‌های مختلفی را در دست اجرا داریم و طرح‌های متنوعی در نقاط مختلف شهرستان با حضور گسترده و پرشور کشاورزان و علاقمندان برگزار می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر افزود: در همین راستا کارگاه آموزشی-ترویجی تولید کود ورمی کمپوست با حضور ۳۰ نفر از اعضای صندوق خرد زنان روستایی کره بند در مرکز جهاد کشاورزی دهستان انگالی برگزار شد.

وی گفت: کود ورمی کمپوست عاری از علف‌های هرز بوده و قابلیت بالایی برای نگهداری آب و مواد غذایی داشته و عناصر میکرو مورد نیاز گیاه و مواد محرکه رشد را نیز دارا است.

احمدی افزود: سالانه میلیون‌ها تن زباله دفن و سوزانده می‌شود که علاوه بر اینکه مشکلات زیست محیطی زیادی را به وجود می‌آورد، هزینه‌های زیادی صرف حمل و سوزاندن زباله می‌شود که یکی از مهم‌ترین روش‌های فرآوری زباله‌های شهری، بازیافت آن به صورت ورمی کمپوست است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر ادامه داد: تولید کود ورمی کمپوست را در فضاهای مختلف از جمله پارکینگ، انباری و همچنین بالکن منزل نیز می‌توان انجام داد.