آیین اختتامیه نمایشگاه و جشنواره «شمیم وحی» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه سومین دوره نمایشگاه شمیم وحی ویژه تجهیزات و ملزومات تشکل‌های قرآنی تهران، با حضور حجج‌اسلام صادق‌زاده، رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری، نوری‌زاده، مدیرکل تبلیغات استان تهران و دیگر مدیران شهرداری و سیدحسین کوششی، دبیر شورای عالی قرآن شهرداری و دبیر سومین نمایشگاه شمیم وحی با حضور اساتید قرآنی چون مسعود وکیل، محمد خواجوی، مهدی نادی و ... در مرکز نمایشگاه‌های تخصصی بوستان گفتگو برگزار شد.

این مراسم با تلاوت مهدی غلام‌نژاد، قاری بین‌المللی کشورمان آغاز شد و در ادامه حجت‌الاسلام کوششی، دبیر سومین نمایشگاه شمیم وحی، گفت: امسال سومین سال برگزاری این نمایشگاه است که به دلیل تقارن با انتخابات به ماه رمضان موکول شد.

وی ادامه داد: طی این نمایشگاه حدود سه هزار مجموعه قرآنی اعم از خانه قرآن عترت و محلات، جلسات شاخص، مؤسسات قرآنی و ... مورد حمایت قرار می‌گیرند و نیازمندیشان را در حد بضاعت نمایشگاه تأمین می‌کنند.

کوششی با اشاره به اینکه هدف در برپایی این نمایشگاه، اصل حمایت و حرکت مورد نظر بوده است، اضافه کرد: امیدوارم همه ساله در هر شرایطی این برنامه اجرا شود و با لحاظ نگاه فرهنگی و اجتماعی که دارند از مجموعه‌های دینی و قرآنی حمایت کنند.

وی درباره نخستین جشنواره آثار قرآنی با عنوان شمیم وحی در سطح شهر تهران که در حاشیه این نمایشگاه آیین تجلیلش برگزار شد، بیان کرد: طی این جشنواره نیز گروه‌های مختلف هنرمندان و اساتید با اعتقادات خاص نسبت به قرآن حضور داشتند و ابداعات و اختراعات متفاوت و ارزشمند در این عرصه پدید آمده است که ما از اینها بی‌بهره بوده‌ایم و نمی‌شناختیم.

کوششی با اشاره به اینکه طی این جشنواره شخصیت‌های برجسته که ایده‌های خوبی داشته‌اند، حضور داشتند که ضرورت داشت اینها را بشناسیم و از مجموعه توانمندی‌هایشان بهره‌مند شویم، ادامه داد: لذا بحث جشنواره آثار و محصولات قرآنی مطرح شد و همانطور که پیش‌بینی می‌شد بیش از هزار و ۲۰۰ اثر در ۳۴ رشته به دبیرخانه جشنواره رسید که در چند بخش کلی آموزشی و مکتوب، تبلیغی و ترویجی و هنری و ... بود.

دبیر سومین دوره نمایشگاه شمیم وحی اضافه کرد: این آثار در مدت زمان تعیین شده توسط اساتید و اهل فن، داوری شد و نتایج داوری ضمن اینکه همه آثار مورد تحسین و در خور حمایت بوده‌اند، انتخاب ۸۰ اثر برتر در رشته‌های مختلف توسط داوران بود که قرار شد طی این جلسه از آنها تجلیل شود.

وی بیان کرد: امید است در سال‌های بعد نیز شاهد حضور ایده‌پردازان و پدیدآوردندگان محصولات دینی و قرآنی باشیم و از آنها حمایت شود. تلاش می‌کنیم از این محصولات در حد توان حمایت شود تا در جهت ترویج فرهنگ قرآن و سبک زندگی دینی مؤثر واقع شود.

در ادامه این مراسم نیز گروه تواشیح نورالزهرا(س) به اجرای برنامه پرداخت و بعد از آن حجت‌الاسلام نوری زاده، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی تهران سخنرانی کرد و با اشاره به آیه «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»، اظهار کرد: یکی از نام‌های قرآن را ذکر معرفی می‌کند که القاب زیادی برای قرآن معرفی شده است که برخی نیز تا حدود ۴۰ عنوان برای قرآن ذکر کرده‌اند و برخی دیگر نیز تا ۸۰ عنوان بیان کرده‌اند که یکی از عناوین، ذکر است. اینکه چرا قرآن را ذکر نامیده‌اند یکی از دلایلش این است که آوازه شما به واسطه قرآن است و عزت و شرف شما نیز به واسطه قرآن است و هر کجا عزت و شرافت پیدا کردید، بخاطر عمل به آموزه‌های قرآنی است.

وی ادامه داد: برخی می‌گویند ذکر به معنای انسان است و قرآن، کتاب انسان‌ساز و راه‌های رسیدن به کمال و بهشتی و جهنمی شدن را به انسان بازگو می‌کند. قرآن راه‌های سعادت و موانع رسیدن را بازگو کرده است. جامعه‌ای که قرآنی باشد؛ معتقدیم محصولش این است که همه خوبی‌ها در آن تجلی می‌یابد. قرآن، کتاب هدایت و عزت است برای افرادی که قصد عمل کردن به آیات قرآن را دارند.

نوری‌زاده با اشاره به نمایشگاه شمیم وحی، اضافه کرد: خدا را شاکریم که در ماه رمضان توفیق یافتیم که در جمع افرادی که در راستای عمل به قرآن محصولات قرآنی ارائه کرده و عمرشان را وقف تدریس و کارهای فاخر قرآنی کرده‌اند، حضور پیدا کرده‌ایم.

وی بیان کرد: قرآن، اساس تحول و زندگی بشر است و وجود حضرت ولیعصر(عج) در آخرالزمان برای تحقق آیات الهی در زمین است. قرآن، اساس تحول زندگی بشر است. در آینده نه چندان دور بشریت اذعان می‌کند موج اسلام‌هراسی و قرآن‌هراسی بخاطر این است که ضریب نفوذ قرآن روز به روز بیشتر می‌شود.

نوری‌زاده اظهار کرد: باید از این کتاب هدایت و معرفت، نهایت استفاده را ببریم. دشمنان امروزه از این می‌ترسند که آیات قرآن محقق شود. امید است همانطور که علم، روز به روز پیشرفت می‌کند و ضریب نفوذ آن را می‌بینیم، روزی برسد که ضریب نفوذ قرآن روز به روز افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: تشکیل چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند در رشد و توسعه و عمل به آموزه‌های قرآنی بیشتر شود. بحمدالله در شهرداری، همتی در عرصه قرآن است که قابل ستودنی است. زحمات را ارج می‌نهیم و در سازمان تبلیغات اسلامی نیز تمام توان را در این حوزه مصروف می‌داریم تا این کار در مسیر شایسته قرار گیرد و حداکثر استفاده را از این ظرفیت داشته باشیم.



حسن ختام این مراسم تجلیل از ۸۰ نفر از منتخبان نخستین جشنواره آثار و محصولات قرآنی شمیم وحی با اهدای هدایای نقدی و لوح سپاس بود.