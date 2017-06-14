حضور ۲۱ سمنانی در مسابقات حفظ و اشاعه قرآن کریم بانوان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه تبلیغی و ترویجی قرآن کریم به میزبانی سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان با اعلام خبر برگزاری مسابقات کشوری حفظ و اشاعه قرآن کریم بخش بانوان از دوم لغایت پنج مرداد ماه سال جاری، ابراز داشت: خوشبختانه این استان از ظرفیت مطلوبی در حوزه میزبانی مسابقات قرآن برخوردار است که باید گفت ۸۰۰ بانوی حافظ قرآن در این رقابت ها حضور دارند که سهم سمنان ۲۱ نفر خواهد بود.

وی افزود: بر اساس ارزیابی های انجام شده بانوان حافظ قرآن در ۸۰۰ شعبه امتحانی کشور مراحل مقدماتی را طی و اکنون آماده شرکت در مسابقات کشوری هستند و قاریان استان سمنان نیز در این رقابت ها از آمادگی بسیار مطلوبی برخوردار هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه مسابقات کشوری قرآن کریم در سمنان برگزار خواهد شد، ابراز داشت: خوشبختانه امکانات زیرساختی برای برگزاری این مسابقات وجود دارد و تنها باید دستگاه های اجرایی در نحوه پذیرش مهمانان و اجرای باشکوه رقابت ها همکاری و مساعدت لازم را داشته باشند.

سوقتندی برگزاری مسابقات را در استان سمنان فرصتی برای کسب معنویت برشمرد و تصریح کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی و ازجمله حافظان قرآن کریم می تواند زمینه اشاعه و ترویج علوم قرآنی را در جامعه افزون تر کند و با توجه به پیشرفت های علمی این مهم می طلبد تا در زمینه تشویق نسل جدید به سوی فراگیری علوم مرتبط با قرآن بیشتر شود.

وی افزود: نسل جوان باید با آرمان ها و ارزش های دینی آشنا شود لذا با توجه به در پیش بودن ایام تابستان بهره گیری از اوقات فراغت و فراگیری قرآن می تواند بسیار حائز اهمیت باشد لذا از مسئولان فرهنگی استان تقاضا داریم نسبت به جذب جوانان در حوزه های علوم دینی کوشا باشند.