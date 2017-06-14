بانک شهر موثر در تولید و اشتغال برپایه اعتماد عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر ،محمدرضا صبوری با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقدام همه جانبه برای افزایش تولید و اشتغال و شکوفایی اقتصادی اظهارکرد: بانک شهر در منطقه یک شامل ۵استان (خراسان رضوی ،شمالی ، جنوبی ،سیستان و بلوچستان و کرمان )، با مشارکت در اکثر پروژه های شهری گام مهمی برای تحقق این هدف برداشته است.

محمد رضا صبوری با اشاره به لزوم حفظ اعتماد عمومی و اهمیت آن برای اقتصاد کشور افزود: روند صعودی جذب منابع مردمی، نماد اعتماد عمومی است.

صبوری با رد هر گونه ارتباط بین صندوق سرمایه گذاری آرمان شهر و موسسه آرمان گفت: این تشابه صرفا اسمی بوده و به جهت رفع این ابهام ،بزودی نام این صندوق را به صندوق گنجینه زرین شهر تغییر خواهد یافت.

وی با اشاره به سهامداری ۷۰درصدی شهرداری ها و نسبت ۹۰ درصدی منابع مردمی به منابع شهرداری ها در بانک شهر گفت: بانک شهر بازوی توانمند مدیریت شهری و فعالان اقتصادی است و منافع حاصل از این بانک صرف عمران و آبادانی شهرها ،تولید و اشتغال و آسایش شهروندان می گردد و سعی بر آن است که منابع هر شهر در همان شهر مصرف شود.

صبوری با تاکید بر لزوم شفافیت در عملیات بانکی وصورت‌های مالی بانک اظهار کرد :مردم به روشنی می توانند آثار حضور بانک شهر را در بیشتر پروژه های شهری مشاهده کنند، همچنین بانک شهر با حمایت از پروژه های فرهنگی از قبیل نمایشگاه های کتاب مسئولیت اجتماعی خود را نیزانجام می دهد، به‌صورتی که در سال ۹۵ در ۵ شهر(نیشابور ، بجنورد ،کرمان ،جیرفت و زاهدان )در این منطقه نمایشگاه کتاب با حمایت بانک شهر برگزار شد.

وی با اشاره به پیشگام بودن بانک شهردر عرصه ارائه خدمات نوین الکترونیکی بانکی که باعث کاهش هزینه های شهروندان ،حفظ محیط زیست و افزایش سلامت عمومی می‌شود گفت : سیستم پرداخت NFC (سیستم پرداخت موبایلی )برای نخستین بار در نمایشگاه کتاب تهران اجرایی شد.

رئیس منطقه یک بانک شهر در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت گسترش بانکداری الکترونیک گفت: هم اکنون در منطقه یک، دستگاه نوین دیگری به نام صراف الکترونیک به منظور تسهیل در ارائه خدمات برای مسافران خارجی در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد مستقر شده که قابلیت تبدیل ارز به ریال را فراهم کرده است.

وی افزود: نرخ ارز صرافی بانک براساس نرخ تابلو بانک مرکزی sanarate.ir مبنای محاسبه تبدیل ارز است و بدون واسطه و بدون کارمزد این خدمت را ارائه می دهد و مورد استقبال خوب مسافران خارجی و زائرین قرارگرفته است.

صبوری در ادامه تاکید کرد: ۳۵ پیشخوان شهرنت در ۵ استان و ۱۱ شهر(مشهد ،نیشابور ،سبزوار ،قوچان ،بجنورد ، بیرجند ،تربت حیدریه ،کرمان ،جیرف ،زاهدان و چابهار ) مستقر گردیده و از این تعداد ۱۹ پیشخوان در مشهد مقدس به زائرین و مجاوران حضرت رضا (ع) خدمات کامل بانکی را بصورت شبانه روزی ارائه می کند.