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۲۴ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۲

با این دستگاه ۱۰ دقیقه زیر آب بمانید

با این دستگاه ۱۰ دقیقه زیر آب بمانید

یک مخترع استرالیایی یک پمپ تنفسی ساخته که به کمک آن کاربر می تواند ۱۰ دقیقه زیر آب بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، در فصل تابستان بازار شنا و  لوله های تنفسی برای مشاهده دنیای زیر آب داغ می شود. این دستگاه های ساده به صاحب خود اجازه می دهد 2 دقیقه زیر آب بماند. اما به تازگی یک مخترع استرالیایی گجت تازه ای ساخته که به شناگران اجازه می دهد ۱۰ دقیقه زیر آب بمانند.

 این گجت که Scorkl نام دارد، می تواند به اندازه کافی هوا نگه دارد. علاوه برآن این چند بار مصرف است. برای استفاده از دستگاه فقط باید آن را پر از هوا کرد.  Scorkl را می توان به وسیله دست یا یک پمپ و از طریق تانک اسکوبا از اکسیژن پر کرد. پس از آن کاربر می تواند آن را در دهان خود قرار داده و ۱۰ دقیقه دنیای زیر آب را جستجو کند.

همچنین دستگاه دارای بخش تنظیم فشار است و به فرد نشان می دهد چه میزان هوا در اختیار دارد. این دستگاه در حال حاضر به قیمت ۱۹۹ دلار در کیک استارتر فروخته می شود.  

کد مطلب 4004800

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    نظرات

    • ابراهيم قربان نژاد IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۹
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      پاسخ
      بيايید ماسكي توليد كنيم كه اب داخل دريا رو اتومات اكسي‍ژن كنه مثل گياهاني كه زير اب هست و املاح آب رو تبديل به اكسيژن ميكنه ميتونيم براي ساختش از اين گياهان استفاده كنيم

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