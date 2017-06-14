با این دستگاه ۱۰ دقیقه زیر آب بمانید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، در فصل تابستان بازار شنا و لوله های تنفسی برای مشاهده دنیای زیر آب داغ می شود. این دستگاه های ساده به صاحب خود اجازه می دهد 2 دقیقه زیر آب بماند. اما به تازگی یک مخترع استرالیایی گجت تازه ای ساخته که به شناگران اجازه می دهد ۱۰ دقیقه زیر آب بمانند.

این گجت که Scorkl نام دارد، می تواند به اندازه کافی هوا نگه دارد. علاوه برآن این چند بار مصرف است. برای استفاده از دستگاه فقط باید آن را پر از هوا کرد. Scorkl را می توان به وسیله دست یا یک پمپ و از طریق تانک اسکوبا از اکسیژن پر کرد. پس از آن کاربر می تواند آن را در دهان خود قرار داده و ۱۰ دقیقه دنیای زیر آب را جستجو کند.

همچنین دستگاه دارای بخش تنظیم فشار است و به فرد نشان می دهد چه میزان هوا در اختیار دارد. این دستگاه در حال حاضر به قیمت ۱۹۹ دلار در کیک استارتر فروخته می شود.