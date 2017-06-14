شرایط و تعهدات بیمه حجاج ۹۶ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به انعقاد قرارداد گروهی بیمه درمان، عمر، حادثه، مسئولیت (بار) زائرین تمتع سال ۹۶ با شرکت سهامی بیمه ایران، شرایط و تعهدات بیمه مذکور به شرح ذیل جهت اطلاع مدیران محترم کاروانها و زائران اعلام شد:

۱) بیمه عمر، حوادث و درمان (سرمایه و تعهدات)

۱-۱) در صورت فوت به هر علت هر یک از بیمه شدگان پرداخت غرامت به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

۱-۲) در صورت فوت بیمه شدگان در اثر حادثه پرداخت غرامت به مبلغ ۲.۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱-۳) بدیهی است در صورت فوت بر اثر حادثه هر یک از بیمه شدگان در طول مدت قرارداد میزان غرامت فوت ۲.۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۱-۴) در صورت بروز حادثه منجر به نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم و کامل پرداخت غرامت مبلغ ۲.۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱-۵) در صورت بروز حادثه منجر به نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم و جزئی پرداخت غرامت حداکثر تا سقف مبلغ ۲.۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱-۶) در صورت بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی ایران به علل بیماری یا حادثه در زمان پوشش بیمه ای، پرداخت خسارت تا سقف ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱-۷) هزینه مراجعت زائر بیمار یا مصدوم از ایستگاه پروازی به شهر محل اعزام با ارائه رسید معتبر از محل بند ۱‏-۶

۱-۸) هزینه مراجعت زائر فوت شده از ایستگاه پروازی به شهر محل اعزام با ارائه رسید معتبر از محل بند ۱‏-۱

۱-۹) مدت پوشش هر یک از بیمه شدگان (زائرین، عوامل ستادی ، عوامل اجرایی ، روحانیون و کادر پزشکی ) ۴۸ ساعت قبل از اعزام تا ۷۲ ساعت پس از مراجعت خواهد بود. در صورتی که زائر در عربستان بیمار یا مصدوم گشته و بر اثر آن به ایران مراجعه و به مراکز درمانی مراجعه نماید تا دو هفته پس از بازگشت تحت پوشش خواهد بود.

۱-۱۰) پرداخت هزینه های درمان سرپایی و پاراکلینیکی بعلت بیماری یا حادثه همانند انجام نوار قلب، رادیولژی، آزمایشان اورژانس، گچ گیری و نظایر آن تا سقف ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال امکان پذیر می باشد.

۱-۱۱) پرداخت هزینه های درمانی بیمار یا مصدومی که به دلیل بیماری یا حادثه در بیمارستان بستری و تحت درمان قرارگرفته و با نظر پزشک معالج خویش ترخیص گردیده است لیکن به منظور ادامه درمان حداکثر تا مدت ۹۰ روز از زمان وقوع بیماری یا حادثه قادر به انجام هزینه و یا بستری در مراکز درمانی خواهد بود و پس از آن پوشش بیمه ای نامبرده امکان پذیر نخواهد بود.

۱-۱۲) پرداخت هزینه انتقال بیماران حادثه دیده از ناحیه شکستگی ستون فقرات ،‌لگن و فمور در هنگام عملیات حج ، پس از ترخیص از بیمارستان جهت انتقال به مکه ، مدینه یا جده حداکثر تا سقف ۴۰۰ ریال سعودی .

۱-۱۳) بیمه گر متعهد گردیده نسبت به تهیه اقلام تدارکاتی، تبلیغاتی و فرهنگی زائرین حج تمتع مانند جاکفشی، جای گذرنامه، بروشورهای تبلیغاتی ، پوستر اقدام نماید.

۱-۱۴) هزینه های مربوط به حمل و نقل بیماران در عربستان از کاروان تا بیمارستان ها ( برای بیمارانی که نیاز به بستری شدن دارند ) یا تهیه داروهای مصرفی زائرین با دستور پزشکان مرکز پزشکی حج که در لیست داروهای مرکز پزشکی نمی باشد تا سقف ۲۰۰ ریال سعودی از طریق بیمه گر قابل پرداخت می باشد. (مشروط بر تائید مرکز پزشکی حج )

تبصره: مدیران محترم کاروانها می بایست با ارائه مشخصات زائر اعم از نام و نام خانوادگی، شماره کاروان نسبت به پرداخت هزینه مذکور (بند ۱‏-۱۲) و (بند ۱‏-۱۴) اقدام و نهایتاً از طریق امور مالی دفتر نمایندگی سازمان در عربستان یا ستادهای مکه و مدینه با ارائه مدارک مثبته نسبت به تسویه حساب اقدام خواهند نمود.

۱-۱۵) شرکت بیمه ایران متعهد گردیده نسبت به استقرار آمبولانس در ایستگاه های پروازی پرترافیک بصورت دائمی و در ایستگاه های دارای ترافیک پایین بصورت آنکال با تجهیزات مناسب در زمان رفت و برگشت زائرین جهت ارائه خدمات درمانی و انتقال بیماران به بیمارستان های کشور تا پایان عملیات تمتع اقدام نمایند. 👇👇👇

۲) بیمه مسئولیت (بار) تعهدات و پوششها

۲-۱) اموال هر نفر از زائرین تمتع سال ۱۳۹۶ در زمان رفت تا مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تحت پوشش بیمه می باشد.

۲-۲) اموال هر نفر از زائرین تمتع سال ۱۳۹۶ در زمان برگشت تا مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تحت پوشش بیمه می باشد.

۲-۳) حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت اعتبار این قرارداد ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. بدیهی است این اعتبار بین کلیه زائرین مالباخته تقسیم خواهد شد.

۲-۴) خسارت دوربین فیلمبرداری و عکسبرداری پس از کسر استهلاک تا سقف ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سوی بیمه گر پرداخت خواهد شد و برای گوشی تلفن همراه غرامتی پرداخت نخواهد شد.

۲-۵) بار هر یک از زائرین از زمان رفت و تحویل بار به فرودگاه و تا زمان برگشت و تحویل بار به ایشان در فرودگاه ایران تحت پوشش بیمه می باشد.

تبصره ۱:لازم بذکر است مسئولیت بار زائرین که در زمان رفت یا برگشت از عربستان تحویل شرکتهای هواپیمایی شده و در ازاء آن تگ بار به زائرین تحویل گردیده با شرکت های هواپیمایی بوده و شرکت بیمه گر نسبت به این لوازم تعهدی نخواهد داشت . فلذا نیاز است زائرین گرامی نسبت به اخذ لوازم کامل خود از شرکتهای هواپیمایی توجیه شوند.

تبصره۲: در صورت مفقودی اشیاء و لوازم می بایست مشخصات زائر و لوازم مفقود شده به اطلاع ستادهای مستقر در مکه مکرمه و مدینه منوره یا دفتر نمایندگی سازمان در عربستان یا مدیریتهای حج و زیارت استان های سراسر کشور اطلاع رسانی گردد . واحدهای مذکور پس از ثبت اطلاعات فوق در سایت بیمه زائرین تمتع سال ۱۳۹۶ و چاپ فرم از سایت مربوطه به مالباختگان تحویل خواهند نمود . فرم چاپ شده پس از تائید ستاد مکه مکرمه یا مدینه منوره و همچنین دفاتر حج و زیارت استانها در شهرستانها و اداره رفاه در تهران قابل ارائه به شرکت بیمه و اخذ خسارت می باشد . مضافاً اینکه مدت زمان لازم برای ارائه گزارش (فرم اشیاء‌گمشده) به شرکت بیمه حداکثر از زمان برگشت به ایران حداکثر ۳ ماه می باشد .

تبصره۳: وجوه نقد، طلا، جواهرات ، اوراق بهادار، سمعک ، عینک ، ساعت مچی، کالسکه بچه، ویلچر، دارو و مواد غذائی، گوشی تلفن همراه، عطر و ادوکلن و هر آنچه که ماهیت بار ندارد از تعهدات بیمه گر خارج بوده و جبران خسارت نخواهد شد.

تبصره۴: به منظور جلوگیری از بروز اختلاف و اعتراض زائرین معزز الزامی است قبل از اعزام کاروان، مواردی که جزء استثنائات قرارداد بوده و قابل پرداخت نمی باشد به درستی و به دقت به زائرین اطلاع رسانی شود و همچنین از تأیید فرم هایی که در آن موارد فوق الذکر درج گردیده خودداری بعمل آید.