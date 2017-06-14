همگرایی با دولت منتخب ملاک انتخاب مدیران جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان افزود: برای تحقق اهداف و برنامه های دولت لازم است که مدیران سازگار و همراه با سلیقه دولت انخاب شود.

وی همچنین با اشاره به مشارکت ۷۲درصدی مردم استان در انتخابات، گفت: در این دوره ۳۷۷ هزار رای اخذ شد و این در حالی است که میزان رای اخذ شده در دوره قبل۳۴۲ هزار رای بوده است.

خادمی اظهار داشت: در انتخابات این دوره ۳۶۸ هزار رای صحیح اخذ شد.

وی افزود: میزان رای صحیح در دوره قبل ۳۲۸ هزار رای بود.

خادمی ضمن تقدیر از برگزار کنندگان و فعالین در عرصه برگزاری هرچه بهتر انتخابات از حضور با شکوه مردم در انتخابات تشکر کرد و ابراز داشت: مردم برنده واقعی انتخابات بودند.

استاندار با بیان اینکه در این انتخابات مردم نشان دادند که علیرغم مشکلات کار و روش دولت را پسندیده اند تاکید کرد: مردم فریب شعارهای ظاهر فریبانه را نخوردند و آگاهانه به عقلانیت، اعتدال و تدبیر رای دادند.

خادمی گفت: مردم نشان دادند که اقتصاد به تنهایی مشکل نیست بلکه حوزه سیاست داخلی و خارجی نیز نیازمند تدبیر است و نشان دادند سطح اقتصاد به سطوح بالاتر سیاسی مرتبط است و مشکلات اقتصادی تنها با اقتصاد حل نمی شود بلکه برخی ریشه در مسائل سیاسی دارد.

خادمی با بیان اینکه رقابت ها به پایان رسیده است تصریح کرد: زمان همکاری و رفاقت فرا رسیده است.

استاندار اظهار کرد: همکاری با دولت در سطح مدیریتی جزئی از الزامات است.

خادمی از افزایش بودجه توزیعی سال جاری خبر داد و عنوان کرد: بودجه توزیعی سال گذشته ۳۸۰ میلیارد تومان بود که این میزان در سال جدید به ۷۱۶ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: برای سال جاری مجموع اعتبارات استان به بیش از یکهزار میلیارد تومان رسیده است.

خادمی با اشاره به اینکه کار توزیع بودجه به زودی آغاز می شود خواستار این شد که در انتخاب پروژه های هدف دقت شود و از خرد کردن اعتبارات نیز جلوگیری شود.

وی افزود: نیاز است پروژه های مهم و اولویت دار احصاء شوند.

استاندار بر همکاری و رفع مشکلات و تعارضات به صورت بین دستگاهی و تعامل بیشتر دستگاه ها تاکید کرد.