اجلاس بين المللي كمك به لبنان به تعويق افتاد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين اجلاس قرار بود روز پانزدهم ژانويه در پاريس برگزار شود، اما منبع دولتي ياد شده كه خواست نامش فاش نشود؛ در گفتگو با خبرگزاري فرانسه افزود: پانزدهم ژانويه ( 25 دي ) زمان مناسبي براي همه شركت كنندگان بين المللي و عربي در اجلاس "پاريس 3" نيست و اجلاس به خاطر مسائل و دلايل تداركاتي به مدت 10روز به تعويق افتاده است.

"فواد سنيوره" نخست وزير لبنان شانزدهم اكتبراعلام كرد كه اجلاس كمك به لبنان تحت عنوان "پاريس 3" نيمه ماه ژانويه 2007ميلادي براي جمع آوري كمك مالي به لبنان در مقابل يك برنامه اصلاحات اقتصادي و اداري برگزار خواهد شد.

وي افزود كه انتخاب پاريس براي برگزاري اجلاس بين المللي كشورهاي كمك كننده در پاريس نتيجه رايزني با "ژاك شيراك" رئيس جمهوري فرانسه بوده است.

انتظار مي رود برگزاري اين اجلاس به حل مشكلات اقتصادي مزمن و نيازهاي جديد لبنان به ويژه بعد از تجاوزگري اخير اسرائيل به اين كشور كمك كند.