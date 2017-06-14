۱۰۵گلخانه در آذربایجان غربی فعال است/لزوم توسعه کشت گلخانه ای

اسمعیل کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گلخانه های این استان در زمان حاضر دارای بیش از ۳۳ هکتار مساحت است اظهارداشت: ۷۲ واحد از گلخانه های استان خاکی و مابقی هیدروپونیک هستند.

وی با اشاره به اشتغال ۴۵۰ نفر در این گلخانه ها، افزود: چهار هزار و ۶۰۰ تن انواع سبزی و صیفی جات، ۸۳ تن توت فرنگی، ۲۸۲ هزار شاخه گل رز، ۲ هزار و ۱۶ گلدان گل و گیاه آپارتمانی از جمله تولیدات گلخانه های این استان است.

کریم زاده تولید محصولات مختلف در واحدهای کنترل شده به صورت متراکم در طول سال، به حداقل رساندن میزان مصرف آب و افزایش عملکرد بالا در واحد سطح را از اهم اهداف احداث واحدهای گلخانه ای در استان برشمرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه استان دارای ظرفیت خوبی برای توسعه کشت گلخانه ای است عنوان کرد: در سالهای گذشته برای احداث واحدهای گلخانه ای به مساحت سه هزار مترمربع و بالاتر تسهیلات بانکی اعطا می شود که امسال مقرر شده تسهیلات به واحدهای هزار مترمربعی نیز اعطا شود.

کریم زاده با تاکید بر اینکه میزان تولید محصول در کشت های گلخانه ای ۲۰ برابر سایر کشت هاست و در این نوع تولید محصولات کشاورزی از حداقل کود و سموم استفاده می شود افزود: یکی از اهداف و سیاست های جهاد کشاورزی کشت های متراکم است که علاوه بر افزایش تولید موجب کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی در مصرف آب می شود.

وی مصرف بیهنه آب و کاهش ۱۵ برابری در مقیسه با کشت در فضای باز را از مزیت های اصلی کشت گلخانه ای عنوان کرد و افزود: محیط کنترل شده، استفاده از سموم و کودهای شیمیایی را کاهش می دهد و محصول پایدار و پر مصرفی را به بازارها ارائه می دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت:خیار، گوجه فرنگی، فلفل، گلهای زینتی، گلهای شاخه بریده و توت فرنگی از محصولات گلخانه ای در آذربایجان غربی هستند.