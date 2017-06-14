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۲۴ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۲۳

وضعیت فوق العاده در تونس ۴ ماه دیگر تمدید شد

وضعیت فوق العاده در تونس ۴ ماه دیگر تمدید شد

کاخ ریاست جمهوری تونس از تمدید چهار ماهه وضعیت فوق العاده در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ ریاست جمهوری تونس امروز وضعیت فوق العاده در این کشور را تمدید کرد.

به موجب این تصمیم، وضعیت فوق العاده در تونس به مدت ۴ ماه دیگر تمدید شد.

گفتنی است که در پی انفجاری که اتوبوس حامل نیروهای گارد ریاست جمهوری تونس را هدف قرار داده بود از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ در این کشور وضعیت فوق العاده اعلام شد.

در این انفجار ۱۲ نفر از عناصر نیروهای امنیتی گارد ریاست جمهوری تونس کشته شده و ۲۰ نفر دیگر از جمله ۴ غیرنظامی زخمی شدند.

وضعیت فوق العاده در تونس تاکنون چندین بار تمدید شده است.

کد مطلب 4004880

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