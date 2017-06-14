مهلت ارسال اثر به جشنواره فیلم رضوی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی استقبال فیلمسازان از جشنواره فیلم رضوی، دبیرخانه این جشنواره ملی، زمان دریافت اثر را تا ۳۱ خردادماه تمدید کرد.



فیلمسازان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۳۱ خردادماه فرصت دارند نسبت به ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره اقدام کنند و مهلت تعیین شده تمدید نخواهد شد.

صاحبان آثار می توانند با مراجعه به سایت www.yazd.shamstoos.ir و پس از مطالعه قوانین و مقررات جشنواره نسبت به پر کردن فرم ثبت نام الکترونیکی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره جشنواره فیلم رضوی هفتم تا دهم مردادماه در یزد برگزار می‌شود.