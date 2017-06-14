بیش از ۲هزار و ۸۰۰ دانشجو برای وام ویژه دکتری ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس قنبری با اشاره به استقبال خوب دانشجویان از طرح جدید وام ویژه دکتری گفت: درحالیکه هنوز ۲۲روز تا پایان ثبت نام این وام فرصت باقی است استقبال خوبی از ثبت نام وام دکتری بعمل آمده و بالغ بر ۲ هزار و ۸۰۰ نفر تاکنون در سامانه صندوق ثبت نام کرده اند.

وی افزود: با توجه به تدابیر اندیشیده شده و پیرو ارسال بخشنامه به دانشگاه‌ها درخصوص پرداخت وام ویژه دکتری، بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ نفر با مراجعه به سایت صندوق و یا اداره رفاه دانشگاه‌ها نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند.

قائم مقام رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به استقبال دانشجویان از این طرح اشاره کرد و افزود: در حالیکه هنوز ۲۲ روز فرصت ثبت نام برای دانشجویان باقی است ولی استقبال خوبی از این طرح صورت گرفته است.

وی به اعتراض برخی دانشجویان در روزهای اخیر اشاره کرد و افزود: این دانشجویان خواهان حقوق ماهانه از دولت هستند و پرداخت وام را از طریق صندوق کافی نمی دانند.

قنبری تصریح کرد: ثبت نام وام ویژه دکتری تا ۱۵ تیر ماه ادامه دارد و دانشجویان می‌توانند با مراجعه به سایت صندوق جهت ثبت تقاضای وام خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌­ریزی و هماهنگی که با یکی از بانکها بعمل آمده پس از اتمام روند ثبت نام با حضور نماینده آن بانک در دانشگاه­ها نسبت به تکمیل پرونده و اقدامات بعدی جهت پرداخت بعمل خواهد آمد.