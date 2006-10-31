حل مشكل كتابداران را از وظايف اصلي خود مي دانيم

به گزارش خبرگزاري مهر ، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اين مطلب افزود : ما موافق بررسي كيفي و تجديد نظر در قانون نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور مي ­باشيم.

محمدحسين صفارهرندي با بيان اينكه ما از قانون و مصوبات مجلس تبعيت مي كنيم ، افزود: گزارشي نسبت به اعتراض كتابداران نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر طبق قانون ، نهاد كتابخانه ها از بدنه وزارتخانه جدا مي باشد، اعلام كرد : ما خواستار بررسي نهاد كتابخانه هاي عمومي در يك طرح دو فوريتي هستيم ، اما اصل مسلم آن است كه نهاد كتابخانه ها به صورت هيئت امنا اداره مي شود و مستقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده و فقط در بخشي از اختصاص بودجه به مجموعه وزارتخانه مربوط مي شود .

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن تسلي خاطر دادن به كتابداران در يك جلسه دو ساعته گفت : ما نيز اين بلاتكليفي و ماموريت اجباري برخي كارمندان و كتابداران رسمي نهاد كتابخانه ها را مدنظر داريم و درحال رسيدگي سريع به آن هستيم .