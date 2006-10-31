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۹ آبان ۱۳۸۵، ۱۸:۳۹

وزير ارشاد در تجمع تعدادي از كتابداران :

حل مشكل كتابداران را از وظايف اصلي خود مي دانيم

حل مشكل كتابداران را از وظايف اصلي خود مي دانيم

محمد حسين صفار هرندي با حضور در تجمع تعدادي از كتابداران معترض در مقابل وزارت ارشاد ، گفت : با توجه به اينكه وزير در هيئت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور به عنوان رئيس هيات امنا مسئوليت دارد و با عنايت به عدالت ورزي دولت كريمه ، حل مشكل كتابداران را از وظايف اصلي خود مي دانيم.

به گزارش خبرگزاري مهر ، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اين مطلب افزود : ما موافق بررسي كيفي و تجديد نظر در قانون نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور مي ­باشيم.

محمدحسين صفارهرندي با بيان اينكه ما از قانون و مصوبات مجلس تبعيت مي كنيم ، افزود: گزارشي نسبت به اعتراض كتابداران نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر طبق قانون ، نهاد كتابخانه ها از بدنه وزارتخانه جدا مي باشد،  اعلام كرد : ما خواستار بررسي نهاد كتابخانه هاي عمومي در يك طرح دو فوريتي هستيم ، اما اصل مسلم آن است كه نهاد كتابخانه ها به صورت هيئت امنا اداره مي شود و مستقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده و فقط در بخشي از اختصاص بودجه به مجموعه وزارتخانه مربوط  مي شود .

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن تسلي خاطر دادن به كتابداران  در يك جلسه دو ساعته گفت : ما نيز اين بلاتكليفي و ماموريت اجباري برخي كارمندان و كتابداران رسمي نهاد كتابخانه ها را مدنظر داريم و درحال رسيدگي سريع به آن هستيم .

 

کد مطلب 400494

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