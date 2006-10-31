شجاعي طباطبايي رئيس خانه كاريكاتور ماند

به گزارش خبرگزاري مهر، محمدمهدي عسگرپور به پيشنهاد مدير هنرهاي تجسمي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و طبق اساسنامه جديد خانه كاريكاتور شجاعي طباطبايي را به مدت دو سال به رياست خانه كاريكاتور انتخاب كرد.



رئيس خانه كاريكاتور بالاترين مقام اداري و اجرايي خانه است كه اجراي مفاد اساسنامه و كوشش در جهت پيشبرد اهداف، تامين امكانات و خدمات لازم براي تحقق اهداف، كارشناسي طرح‌هاي تحقيقي و پژوهشي به منظور ارائه به هيئت امناء و ايجاد ارتباط با ساير نهادهاي مربوط براي تامين اهداف خانه از مهمترين وظايف اوست.



همچنين رئيس خانه كاريكاتور طبق اساسنامه يكي از اعضا هيئت امنا نيز محسوب مي‌شود. سيدمسعود شجاعي طباطبايي از ابتداي تاسيس خانه كاريكاتور رياست اين را خانه بر عهده داشته است. خانه كاريكاتور از مهرماه 1375 به همت سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران تاسيس شد، ولي تاكنون فاقد اساسنامه مصوب بوده است.

