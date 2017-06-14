به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله حیدری ظهر چهارشنبه در جلسه مناسب سازی معلولان لرستان لرستان اظهار داشت: کار مناسب سازی ۵۳ دستگاه اجرایی استان در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه دستگاههای لرستان باید بودجه لازم را برای این امر اختصاص دهند گفت: حداقل باید ساختمان های ستادی دستگاههای استان برای تردد معلولان مناسب سازی شود.
مدیر کل بهزیستی لرستان با بیان اینکه بهزیستی در سال گذشته دستگاه برتر در زمینه مناسب ساختمان ستادی برای تردد معلولان شد گفت: البته بهزیستی در سال های قبل از ۹۵ وضعیت مناسبی در این زمینه نداشت که با اقدامات و برنامه ریزی لازم توانستیم زمینه را برای مناسب سازی ساختمان ستادی بهزیستی استان فراهم کنیم.
حیدری با بیان اینکه دانشگاه پیام نور لرستان در رده آخر مناسب سازی ساختمان ستادی برای تردد معلولان طی سال گذشته قرار گرفت گفت: این در حالیست که دانشجویان معلول و افراد مراجعه کننده که توانایی جسمی ندارند برای تردد در دانشگاه با مشکل مواجه می شوند.
وی با بیان اینکه شرکت توزیع برق لرستان در زمینه مناسب سازی ساختمان ستادی خود برای تردد معلولان در رده دوم قرار گرفت گفت: سایر دستگاههای اجرایی استان نیز باید اقدامات لازم را برای مناسب سازی تردد معلولان در سطح ساختمان های ستادی خود داشته باشند.
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