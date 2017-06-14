اجرای آبیاری نوین در ۶۱هزار هکتار اراضی کشاورزی آذربایجان غربی

اسمعیل کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون ۵۴ هزار هکتار از اراضی استان با استفاده از منابع اعتباری داخلی و ملی به سیستم های نوین آبیاری تجهیز شده است افزود: در این راستا استان در دو سال گذشته رتبه چهارم کشوری را در زمینه تجهیز اراضی به روشهای نوین آبیاری به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: تجهیز ۶۱هزار و ۵۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی زیر حوضه رودخانه های مرزی زاب و ارس از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به روشهای نوین آبیاری را نیز در دست اجرا داریم که تا پایان سال ۹۷ این طرح ها به اتمام خواهد رسید.

کریم زاده خاطر نشان کرد: تمامی برنامه های ما در استان در راستای اجرای الگوی کشت، استفاده از ارقام کم آب برو زودرس و توسعه سیستم های نوین آبیاری در جهت کمک به احیای دریاچه ارومیه و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی است.

کریم زاده با بیان اینکه توسعه روشهای نوین آبیاری از اهداف و سیاستهای سازمان در بخش کشاورزی است، اضافه کرد: کشاورزان آگاهی های عمومی اشان در این زمینه افزایش یافته است ولی باید در راستای کمک به بحران کم آبی دریاچه ارومیه بسطح این فعالیتها توسعه یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در خصوص بیمه محصولات کشاورزی استان گفت: در سال زراعی گذشته بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان خسارت وارد شد که در این راستا به بهره بردارانی که محصولات کشاورزی خود را تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار داده بودند در حدود ۴۲ میلیارد تومان غرامت پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: توسعه کشتهای گلخانه ای، افزایش ضریب مکانیزاسیون در واحد سطح و پرورش ماهی در قفس در پشت سدهایی که مشکل تامین آب کشاورزی ندارند از اهداف و سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی است که در دستور کار برنامه های اجرایی ما نیز قرار دارد و از متقاضیان سرمایه گذاری در این زمینه ها استقبال و حمایت می کنیم.