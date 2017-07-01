خبرگزاری مهر - گروه استان ها: بی‌راه نیست که شاهرود با تولید یک‌چهارم محصولات زراعی و نزدیک به نیمی از محصولات باغی استان سمنان را یک‌قطب کشاورزی بنامیم، این بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهرستان استان، در حوزه کشاورزی از دیرباز سرآمد تمام شهرهای منطقه بوده اما این پیشتازی همیشه تاوانی نیز برای مردم این شهر به همراه داشته است.

با گرم شدن کره زمین نوسانات آب و هوایی گردش فصول را متأسفانه به نحوی تحت تأثیر خود قرار داده که در سال‌های اخیر بهار زودرس بلای جان باغات و مزارع شاهرود و همچنین شهرهای مشابه در سطح ایران اسلامی مانند تاکستان، قزوین، اراک، نیشابور، سبزوار و ... شده است موضوعی که باوجود داشتن راه‌حل‌های ساده، منطقی و یا حتی پرخرج و مقطعی هرسال می‌آید، بلای جان محصولات کشاورزی می‌شود، تولیدات را کاهش داده و قیمت‌ها را زیاد می‌کند و می‌رود تا سال دیگر باز همین کار را ادامه دهد.

دراین‌بین اما نصب پنکه‌های بسیار بزرگ برای دمیدن هوای گرم، ریختن ضدیخ‌های گیاهی پای درختان، استفاده از بذرهای مقاوم به سرما، کاهش فاصله میان درختان و ده‌ها راهکار علمی، عملی، ابتکاری و ... که برای مقابله با آثار سرما سرمازدگی به کار گرفته‌شده هیچ‌گاه نتوانسته است از خسارات باغداران چیزی بکاهد.

شاهرود به‌عنوان قطب کشاورزی استان سمنان دراین‌بین اما به دلیل شرایط اقلیمی بیشترین خسارت‌های ناشی از سرما را در استان متحمل شده و آسیب‌های بسیاری را بر پیکره درختان خود مشاهده می‌کند، دراین‌بین اما خسارات کشاورزان از سال گذشته نیز هنوز پرداخت‌نشده که محصولات سال جاری‌شان بر روی درخت سوختند و بر زمین ریختند.

همه این موارد در کنار خشک‌سالی که باعث می‌شود کشاورزی دشوارترین شغل در زنجیره تأمین غذا در سطح کشور باشد، به مقوله‌ای غمبار بدل شود و همه مسائل ازجمله اقتصاد، اشتغال، شاخص‌های امید به زندگی، نشاط اجتماعی، سلامت و ... را تحت تأثیر قرار دهد برای اینکه پازل مشکلات کشاورزی در شاهرود تکمیل شود به همه این موارد تسهیلات بانکی با سودهای ۱۵ درصد و بازپرداخت‌های سنگین را نیز بیفزاید.

خشک‌سالی باعث شده تا کشاورزی به عنوان دشوارترین شغل در زنجیره تأمین غذا در سطح کشور، به مقوله‌ای غمبار بدل شود. رابطه بین مسئولان بانک‌ها و بیمه‌ها با کشاورزان امروز این‌گونه است که هرگاه این بنگاه‌های اقتصادی پولی طلب کنند کشاورزان باید با دو دست احترام آن را نقداً تحویل دهند اما وقتی فرصت به پرداخت به کشاورزان می‌رسد موضوع اعتبار، مشکلات قانونی، تبصره و ماده پیش می‌آید دراین‌بین اگر حمایت‌های بی‌دریغ مجموعه جهاد کشاورزی شاهرود از بهره‌برداران نبود امروز چه بر سر کشاورزی این شهرستان می‌آمد؟

خوشبختانه در دولت یازدهم بخش ترویج جهاد کشاورزی که در دولت پیشین تعطیل‌شده بود، دوباره ابقا شد و این عامل محرکی شد تا جهاد کشاورزی شاهرود با داشتن مدیری خوش‌فکر در راستای خدمت‌رسانی به کشاورزان به‌خصوص در حوزه ترویج اقدامات مؤثری را صورت دهد اقداماتی که امروز باعث شده‌اند تا حجم قابل‌توجهی از کشاورزی شهرستان هنوز سرپا بماند برای بررسی بیشتر این وضعیت با محمدرضا قاسمی مدیر جهاد کشاورزی شاهرود به گفتگو نشستیم.

*در آغاز بگوئید سرمازدگی محصولات کشاورزی در سال گذشته چه تأثیری بر محصولات داشت؟

متأسفانه در سال گذشته و امسال طی دو مقطع خسارت ناشی از سرمازدگی برای محصولات زراعی و باغی را در سطح شهرستان شاهد بودیم نخست سرمایی بود که در اوایل آذرماه ۹۵با آن مواجه شدیم که افت بیش‌ازحد دما و سرمای زودرس پاییزه قبل از شروع فصل زمستان محصولات زراعی گندم و جو را تحت تأثیر قرار دارد و پایه درختان میوه را در بخش‌های بیارجمند و مرکزی دچار خسارت کرد خسارت عمده محصولات کشاورزی شاهرود را در باغات انگور به وقوع پیوست که حدود دو هزار هکتار از باغات انگور شهرستان شاهرود قریب به ۵۰درصد آن‌ها در سرمای آذرماه سال گذشته دچار خشکیدگی، تنش و شوک شدید تنه درختان شدند.

سرمای پاییزه باعث خشکیدگی تنه درختان ۲۲۰ هکتار از باغات انار و ۱۰هکتار از باغات زیتون در بخش‌های مرکزی و بیارجمند شد که خسارت‌های اصلی و عمده‌ای روی پایه و تنه درختان میوه اتفاق افتاد، سرمای پاییزه در محصولات زارعی مانند گندم حدود یک هزار و ۴۰۰هکتار و مزارع جو یک هزار و ۳۸۰هکتار بین ۲۰الی ۱۰۰درصد خسارت داشتند به‌نوعی که درمجموع حدود ۳۰۰هکتار از اراضی زیر کشت گندم و ۶۵۰هکتار از اراضی زیر کشت جو شخم زده‌شده و به مرحله برداشت محصول نرسید.

سرمای پاییزه باعث خشکیدگی تنه درختان ۲۲۰ هکتار از باغات انار و ۱۰هکتار از باغات زیتون در بخش‌های مرکزی و بیارجمند شاهرود شد. بخش دیگری از سرمازدگی مربوط به محصولات باغی است که در بهار امسال دچار خسارت شدند و درواقع محصول را از دست دادند سرمای دیررس بهاره در محصول زردآلو به دو هزار و ۲۰۰هکتار از باغات و در محصول گیلاس به ۲۵هکتار از باغات خسارت وارد کرد که درواقع بین ۱۰الی ۹۰درصد خسارت ناشی از سرمازدگی محصول را در این باغات شاهد هستیم که دچار افت تولید در این زمینه شدند.

در برخی از محصولات گلخانه‌ای در سطح کمتر زراعت کلزا و مقداری یخ‌زدگی و سرمازدگی پیاز موجود در انبارها نیز که مجموع این عوامل به علت سرمای بیش‌ازحد بود حدود ۱۰۱میلیارد تومان به بخش کشاورزی شهرستان خسارت وارد کرد.

*درباره پرداخت تسهیلات بانکی برای رفع این خسارات توضیح دهید؟

حوزه کشاورزی یکی از کارآفرین‌ترین بخش‌های اقتصادی به شمار می‌رود که اگر برای دریافت تسهیلات شرایط بانک‌ها مساعد شود می‌تواند انگیزه بیشتری را به بهره‌برداران دهد و باید گفت هم‌اکنون نرخ بهره بانک‌ها ۱۵ درصد است که با این روند کنونی امکان سرمایه‌گذاری چندانی وجود ندارد لذا باید نرخ بهره تک‌رقمی شود تا بتوان جوانان را به این‌سو سوق داد که باکارهایی نظیر پرورش قارچ و یا کشت در محیط بسته به این‌سو گام بردارند.

سال گذشته ۲۶۷ متقاضی وام کشاورزی در سایت بهین یاب ثبت‌نام کردند که چنانچه بهره‌برداران و بانک‌ها همکاری داشته باشند با راه‌اندازی مجدد سایت بهین یاب پیش‌بینی می‌شود واحدهای بیشتری بتوانند ثبت‌نام و از بانک‌ها تسهیلات لازم را دریافت کنند لذا باید گفت یکی از موارد تحقق اقتصاد مقاومتی کمک به واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل است که با راه‌اندازی این واحدها ظرفیت ویژه‌ای برای اشتغال و کارآفرینی فراهم خواهد شد.

از سوی دیگر این ۲۶۷نفر متقاضی برای دریافت ۷۰میلیارد تومان تسهیلات ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۲۲۲نفر موفق به دریافت مصوبه ستاد تسهیل استان با مبلغی بالغ‌بر ۵۰میلیارد تومان شدند که از این تعداد مصوب شده، مجموعاً ۱۳۰مورد موفق به اخذ تسهیلات شدند که بیش از ۲۱میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان رونق تولید در بخش کشاورزی در سال ۹۵ با عاملیت بانک‌های شهرستان پرداخت شده است.

اما در این بین ۸۷ متقاضی موفق به اخذ تسهیلات نشدند و با توجه به اینکه در سال ۹۶ امکان ثبت‌نام برای متقاضیان جدید فراهم شده است سهمیه ۲۴میلیارد تومانی پیش‌بینی‌ کرده ایم و انتظار می‌رود همه بانک‌ها همکاری لازم را داشته باشند تا امکان جذب منابع اعتباری برای رونق تولید فراهم شود.

*چه تعداد گلخانه در شاهرود وجود دارد؟

برای احداث گلخانه پیش‌بینی و یک تعهد بر اساس شعار سال تدبیر شد که طی سال گذشته در توسعه کشت گلخانه‌ای پنج هزار متر افزایش سطح و دو هزار مترمربع اصلاح و بازسازی اتفاق افتاد که انتظار داشتیم در سال ۹۵ حداقل ۳۰هزار مترمربع به سطح کشت گلخانه‌ها افزوده شود.

با توجه به سیاست‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی و دولت برای توسعه کشت متراکم و کشت در محیط بسته دارند بهینه‌سازی مصرف آب، کاهش هزینه‌های تولید در اولویت‌ منظور شد و در شهرستان زیرساخت‌های لازم با ایجاد سه مجتمع گلخانه‌ای در دهملا، میغان و بیارجمند فراهم شده است و انتظار و توقع برای کشت گلخانه‌ای بیش از این مقدار برآورد می‌شود.

بهینه‌سازی مصرف آب، کاهش هزینه‌های تولید در اولویت‌ برنامه وزارت جهاد کشاورزی است. ضمن اینکه دولت سیاست تشویقی هم برای این بخش قائل شد اعطای تسهیلات بلندمدت با نرخ ۱۵درصد به متقاضیان گلخانه به شمار می‌رود چراکه به‌نوعی شرایط لازم برای توسعه کشت گلخانه‌ای در منطقه فراهم است که درواقع نیاز به مشارکت و همراهی سرمایه‌گذاران دارد که این اتفاق برای کشت گلخانه‌ای در شهرستان روی دهد.

برای سال ۹۶با توجه به شرایط قبلی که همچنان وجود دارد ضمن اینکه برای سال جاری توسعه کشت گلخانه‌ای در سطح ۱۰هزار مترمربع دیده شده است، دو هزار متر گلخانه‌ هم اصلاح و بازسازی می‌شود.

*درباره خرید تضمینی گندم توضیح دهید.

با توجه به ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر خرید تضمینی گندم برای شاهرود در مناطق گرمسیر مثل خارتوران کار برداشت آغازشده است و بر اساس جدول پاکی که چهار درصد افت مفید و دو درصد افت غیرمفید را در نظر می‌گیرند از قرار هر کیلوگرم یک هزار و ۳۰۰تومان برای گندم معمولی در نظر گرفته‌شده است.

در شاهرود از اواسط خرداد در مناطق خارتوران برداشت شروع‌شده و با هماهنگی‌هایی که توسط شرکت بازرگانی دولتی به‌عنوان متولی خرید گندم و شبکه تعاون روستایی به‌عنوان مباشر به عمل آمد در شهرستان مجموعاً ۱۰ مرکز خرید دولتی برای خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان مهیا شده است.

سطح زیر کشت گندم برای سال زراعی که پشت سرداریم می‌گذرانیم چهار هزار و ۶۰۰ هکتار بود و با توجه به عوامل محدودکننده‌ای که وجود داشت مانند سرمازدگی و یخ‌زدگی مزارع در پاییز و خشک‌سالی پیش‌بینی می‌شود بین حداکثر ۱۶الی ۱۸هزار تن برداشت گندم را شاهد باشیم.

*درباره وضعیت سطح زیر کشت چغندر و کارخانه قند شاهرود توضیح دهید.

سطح زیر چغندر در شاهرود حدود ۲۶۰هکتار است و سالانه حدود ۱۲هزار و ۵۰۰تن چغندر در سطح شهرستان تولید و به کارخانه قند تحویل داده می‌شود در مقاطعی این کارخانه به دلیل مشکلاتی که در بخش خصوصی دارد و حوزه تولید با آن مواجه است دچار تلاطم و مشکلاتی بود و به دلیل نوسانات قیمت شکر و هزینه تولید بالایی که دارد در یک مقطعی مطالبات کشاورزان را نتوانست به‌موقع پرداخت کند اما با پیگیری‌های انجام‌شده به اینجا منتهی شد که بخش عمده‌ای از مطالبات پرداخت‌ و برای کشت بهاره امسال کارخانه قند با چغندرکاران منطقه عقد قرارداد کرده و توافق لازم برای تأمین نهاده به انجام رسید و امیدواریم امسال با روند مطلوب‌تری برای تحویل چغندر و پرداخت وجه کشاورزان دست‌یابیم.

* پیش‌بینی جهاد کشاورزی از برداشت محصول جو چگونه است؟

سطح زیر کشت جو دو هزار و ۶۰۰هکتار را شامل می‌شود و پیش‌بینی جهاد بر این اساس است که امسال با توجه به عوامل قهری و سرمازدگی عملکرد حدود هفت هزار و ۵۰۰تن تولید را شاهد باشیم.

سطوح زراعی به دلیل توسعه باغات همه‌ساله در حال کاهش است یکی از اولویت‌هایی که در منطقه با شیب ملایم در حال عملی شدن پیش می‌رود و خودبه‌خود از سطوح زارعی به‌ویژه غلات کم می‌کند ازجمله افت منابع آبی و دبی چاه‌ها و کاهش منابع آبی سطحی است که باعث شده این پدیده خشک‌سالی‌های مکرر سطح زیر کشت مزارع را تحت تأثیر قرار دهد و کشاورزان درزمینهٔ کشت محصولات زراعی ازجمله گندم و جو بااحتیاط بیشتری عمل می‌کنند و همه‌ساله چنددرصدی کاهش سطح زیر کشت را در مزارع شاهد باشیم.

سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی هم به سمت‌وسوی کاهش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد در واحد سطح معطوف است و تلاش باید در این زمینه به نحوی باشد که با کاهش سطح زیر کشت میزان تولید را افزایش دهیم و راه‌حل آن انجام عملیات به زراعی برای بالا بردن راندمان تولید در واحد سطح و افزایش عملکرد است که بتوانیم به تولید مطلوب‌تر دست پیدا کنیم.

*چرا دولت اصرار به تولید گندم در شاهرود و میامی دارد حال‌آنکه گندم وارداتی کم‌هزینه‌تر خواهد بود؟

گندم کالای استراتژیک و مهمی قلمداد می‌شود و برای کشوری مانند ایران که مدام تحت تأثیر تهدیدهای مختلف و تحریم‌های ظالمانه خارجی قرار دارد اینکه بتواند نیازهای غذایی خود را تأمین کند بسیار حائز اهمیت است و باید در ایجاد امنیت غذایی و کاهش وابستگی در جامعه به سمتی حرکت کنیم که حداقل وابستگی را در این زمینه داشته باشیم و ازآنجایی‌که گندم و نان به‌عنوان غذای اصلی مردم به شمار می‌رود اهمیت تولید محصول بسیار بیشتر از این ولو باقیمت پایین‌تر آن را بخواهیم وارد کنیم، جلوه پیدا می‌کند.

دولت گندم تولیدی کشاورزان را با نرخ بالاتر از قیمت جهانی خریداری می‌کند. با همین رویکرد دولت گندم تولیدی کشاورزان را با نرخ بالاتر از قیمت جهانی خریداری می‌کند لذا استمرار تولید در این بخش و خودکفائی اقتصادی در این حوزه برای کشور حائز اهمیت است، مجموعه مؤلفه‌ها وجود دارد که باعث می‌شود بدانیم تولید گندم در داخل کشور برای ما هزینه نیست بلکه مزیتی است که باید آن را حفظ کنیم.

*درباره آب مجازی توضیح دهید.

درباره آب مجازی برنامه خاصی در منطقه نداریم اولویت رسیدن به حداکثر راندمان تولید با کمترین میزان مصرف آب است تا به این نتیجه دست پیدا کنیم که برای تولید هر کیلوگرم ماده خشک چه میزان و چه مقدار آب مصرف کردیم هرچه قدر که بتوانیم ضریب را بهبود بخشیم و درواقع مقدار ماده خشک بیشتری تولید کنیم به آن هدف‌گذاری تعیین‌شده نزدیک‌تر خواهیم شد.

مجموعه اقداماتی انجام‌شده در راستای بهینه‌سازی مصرف آب شامل ذخیره‌سازی مناسب، انتقال صحیح، اصلاح روش آبیاری و استفاده از سامانه نوین آبیاری و همین‌طور تغییر در الگوی کشت محصولات است و حرکت به سمت کشت محصولاتی با نیاز آبی کمتر که می‌توانند جایگزین محصولات با نیاز آبی بالا شوند.

در سال گذشته یک هزار و ۳۹هکتار سیستم نوین آبیاری در شاهرود اجرا شد و همچنان اجرا و عملیاتی کردن سامانه‌های نوین آبیاری پروژه مستمری است که در بخش کشاورزی در دست اقدام قرار دارد و با توجه به اینکه دولت با همه مضیقه‌هایی که در تأمین مالی این طرح داشت امیدواریم با همین روند خوب ادامه پیداکرده و بتوانیم به تعهدات خود به شکل مناسب عمل کنیم و در این راستا افق تعیین‌شده برای سال جاری ۳۰هزار هکتار است.

*کشاورزان چطور به صندوق‌های بیمه باوجود پرداخت‌های طولانی‌مدت اعتماد کنند؟

صندوق بیمه محصولات کشاورزی تنها مرجعی است که کشاورزان می‌توانند برای جبران بخشی از خسارات ناشی از سرما و برودت هوا و حوادث قهری به آن اتکا کنند، وزارت جهاد کشاورزی نیز با همین نگاه همه‌ساله با همکاری دولت و مجلس منابع اعتباری را برای این صندوق در نظر می‌گیرند و برای مناطقی که دچار خسارت عوامل قهری می‌شوند خسارت مربوط به هر محصول را پرداخت می‌شود.

تأخیر در پرداخت غرامت کشاورز را در استمرار فعالیت بیمه‌ای دچار مشکل می‌کند و در مواقعی صندوق‌های بیمه هم با مضیقه کمبود اعتبار مواجه هستند. خوشبختانه خسارت بهره‌برداران حوزه کشاورزی شاهرود هر چند با تاخیر برای سال زراعی ۹۴-۹۵ تا اواسط اردیبهشت‌ماه سال جاری پرداخت شد و برای سال زراعی ۹۵-۹۶ نیز خسارت‌ها در چهارچوب اکیپ پرداخت غرامت و خسارت جمع‌بندی و به صندوق ارائه شد که با جمع‌بندی به خسارت‌دیده‌ها پرداخت خواهد شد.

تأخیر در پرداخت غرامت کشاورز را در استمرار فعالیت بیمه‌ای دچار مشکل می‌کند و در مواقعی صندوق‌های بیمه هم با مضیقه کمبود اعتبار مواجه هستند همین امر در پرداخت خسارت با تأخیر مواجه می‌کند و امیدواریم این روند به رویکرد ثابتی برسد تا کشاورزان خسارت‌دیده به‌موقع بتوانند غرامت خود را پرداخت کنند.

*درباره تعهد اشتغال بخش کشاورزی در سامانه ثبت رصد توضیح دهید.

تعهد اشتغال بخش کشاورزی در سال گذشته بر اساس مصوبات کارگروه اشتغال ۴۶۸نفر بود و توانستیم برای ۴۷۰نفر اشتغال ایجادشده را ثبت سامانه رصد کنیم، برای سال جاری نیز تعهد اشتغال ۶۱۷نفر است و امیدواریم طی ماه‌های باقی‌مانده تعهد اشتغال پیش‌بینی‌شده را بتوانیم محقق کنیم.

کشاورزی یکی از حوزه‌هایی است که در بخش کارآفرینی و ایجاد شغل بستر مناسبی تلقی می‌شود و مشاغل به‌صورت فصلی و موقت زیاد تعریف شدند که عملیات کاشت، داشت و برداشت، واحدهای فراوری هستند که زمینه ایجاد شغل را تقویت می‌کند پرورش دام سبک و سنگین انواع طیور، آبزی‌پروری، زنبورداری و فعالیتی از این قبیل به توسعه و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی کمک می‌کند.

*درباره ارزش‌افزوده مشاغل کشاورزی ارزیابی شما چیست؟

ارزش‌افزوده در بخش کشاورزی بستگی به این دارد که یک محصول را با چه قیمتی تولید و با چه شرایطی به بازار مصرف عرضه کنیم، در ماهیان سرد آبی برای تولید قزل‌آلا که یکی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مطلوب مناطق شمالی شهرستان با توجه به کیفیت آب مناطق شرایط اقلیمی مناسبی محسوب می‌شود اگر امکانات موردنیاز به‌ویژه برق را بتوان فراهم کرد درواقع می‌توان ظرفیت تولید را بالا برد با حجم آب محدود به تولید قابل‌قبول رسید در این شرایط قیمت تمام‌شده برای هر کیلو ماهی قزل‌آلا کمتر از ۱۰ هزار تومان است درحالی‌که تولیدکننده می‌تواند باقیمت ۱۳ هزار تومان عرضه و یک ارزش‌افزوده را ایجاد کند و معتقد هستیم که اگر از فنّاوری مدرن و تجهیزات جدید برای افزایش آبزی‌پروری بیش از گذشته استفاده شود به ظرفیت تولید بالاتر و قیمت تمام‌شده پایین‌تر دست خواهیم یافت.

*درباره ایجاد ظرفیت زنبورداری و پرورش ماکیان در کنار کشاورزی نظر شما چیست؟

زمانی بهره‌برداران علاوه بر کشاورزی به فعالیت‌های این‌چنینی می‌پرداختند اما به‌عنوان شغل نمی‌توان به آن نگاه کرد مثلاً اگر یک باغداری چند کلونی زنبور هم نگه‌داری کند زنبورداری شغل اصلی او تلقی نمی‌شود، ولی توسعه مشاغل خانگی و واحدهای کوچک روستایی با محوریت توانمندسازی زنان روستایی یکی از هدف‌گذاری‌های بخش کشاورزی است چراکه می‌خواهیم زنان روستایی با مشارکت در فعالیت‌های کوچک بتوانند به معیشت و کسب درآمد خانوار کمک کند لذا قرار نیست این امر مبنای تأمین درآمد خانوار محسوب شود بلکه در کنار فعالیت شغلی که مرد خانواده دارد علاوه بر فرآوری محصولات کشاورزی واحدهای کوچک مانند شترمرغ و بلدرچین با رعایت قوانین و ضوابط بهداشتی ماکیان ایجاد کنند می‌تواند مکمل فعالیت اقتصادی خانوار باشند و درواقع به کسب درآمد بیشتر کمک کنند.

*علیرغم اشتغال پذیری بخش کشاورزی چرا هنوز بی‌کار وجود دارد؟

اینکه جوانان به‌سوی کشاورزی و شغل‌های وابسته اقبال نشان نمی‌دهند دو دلیلی عمده دارد، اول اینکه ترجیح می‌دهند شغل لوکس و شیک باشد درصورتی‌که شغل کشاورزی ماهیتاً این‌طوری نیست دوم اینکه هر نوع فعالیت نیاز به تأمین اعتبارات ملی و سرمایه‌گذاری دارد که در این بخش جوانان امکان تأمین سرمایه اولیه را نداشته باشند بانک‌ها در قالب ضوابط و مقررات خاص خودشان همکاری می‌کنند ولی برآیند کار عدم همکاری دستگاه‌های بانکی نیست بلکه ضوابط و مقررات بانکی است که مضیقه‌های خاص خودشان رادارند، تسهیلات در بخش کشاورزی باید با نرخ بهره تک‌رقمی باشد تا اقتصادی و برای سرمایه‌گذار سودآور به شمار رود، تسهیلات ۱۵ درصد کنونی برای بخش کشاورزی چندان مزیتی محسوب نمی‌شود.

*برای افزایش تعامل بخش ترویج با کارگران به‌ویژه در بخش بیارجمند چه برنامه‌ای در دست اقدام دارید؟

در قالب طرح نظام نوین ترویج که در حال اجرا است هدف این است تا ارتباط و تعامل بین محققان و کارشناسان را با متخصصان ترویج و اجرا افزایش دهیم و مطابق آن یافته‌های تحقیقاتی و دانش فنی آن‌ها به محیط مزرعه انتقال و بازدید مستمر از مزارع، پهنه‌بندی کارشناسان، برگزاری کارگاه‌ها را در چهارچوب آموزش بهره‌برداران انجام می‌دهیم.

*کود شیمیایی را می‌توان از بخش کشاورزی حذف کرد؟

مصرف کود شمیایی باید بر اساس نتیجه آزمون شیمیایی آب‌وخاک و بر اساس نیاز گیاه انجام گیرد. کودهای شیمیایی را نمی‌شود و نمی‌توان حذف کرد چراکه نیاز گیاه برای تأمین نیازهای غذایی خودش باید از طریق تغذیه انجام شود که بخش عمده‌ای از آن از طریق مصرف کودهای شیمیایی تأمین می‌شود اما آنچه مهم است مصرف صحیح و مناسب کودها و توصیه به بهره‌برداران و زارعان و باغداران این است که مصرف کود بر اساس نتیجه آزمون شیمیایی آب‌وخاک و بر اساس نیاز گیاه انجام گیرد و درصورتی‌که این اتفاق رخ دهد قطعاً می‌توانیم به پایداری تولید و استمرار فعالیت در این بخش امیدوار باشیم اما چیزی تحت عنوان حذف کودهای شیمیایی را نمی‌توانیم دنبال کنیم.

بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی تا تولید ارگانیک فاصله زیادی دارند، تولید محصول سالم با مصرف حداقل سموم شیمیایی با مصرف مناسب و به هنگام سایر عوامل ریزمغذی‌ها و کودهای موردنیاز گیاه می‌تواند ما را به سمت محصول غذایی سالم و باکیفیت بهداشتی مناسب سوق دهد.

*آیا نظارتی بر سم فروشان صورت می‌گیرد؟

سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام‌مهندسی منابع طبیعی دستگاه‌هایی هستند که در ارتباط با صدور مجوزهای فروشندگی سموم و نحوه فعالیت آن‌ها ضوابط و آیین‌نامه‌هایی رادارند، ابتدا باید یک کارشناس سموم به‌عنوان مسئول فنی داشته باشند و فروشندگان سموم باید سم را بر اساس نسخه گیاه‌پزشکی توزیع کند متأسفانه این اتفاق به شکلی که باید نُرم شرایط باشد پیش نمی‌رود اکیپ‌هایی برای نظارت و بازرسی وجود دارد که در خیلی از موارد هم به آن‌ها رسیدگی می‌شود.

*سخن آخر؟

امیدواریم در سال جاری آنچه در برنامه‌های عملیاتی و برش ابلاغی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی‌شده است را محقق کنیم که دراین‌بین ۱۱پروژه عملیاتی اجرایی در حوزه کشاورزی وجود دارد که با اجرایی شدن طرح‌ها درواقع توانستیم به بخش عمده‌ای از تکالیف سازمانی در حوزه مقاوم‌سازی اقتصاد و استمرار فعالیت در بخش کشاورزی عمل کنیم.