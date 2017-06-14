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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۲:۱۱

نکته سلامت؛

راهکارهای پیشگیری از سرطان پوست

راهکارهای پیشگیری از سرطان پوست

به منظور پیشگیری از خطر ابتلا به سرطان پوست، لازم است از پوست خودتان در مقابل اشعه های مضر فرابنفش نور خورشید محافظت نمایید.

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد سرطان پوست آمریکا به منظور پیشگیری از ابتلا به سرطان پوست، راهکارهای زیر را پیشهاد می نماید:

- حدالامکان بین ساعات ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر در معرض آفتاب قرار نگیرید.

- از کلاه با لبه پهن و عینک آفتابی با محافظ UV استفاده کنید.

- بر روی هر قسمت از پوست در معرض آفتاب کرم ضدآفتاب بمالید. اگر تمام روز در معرض نور خورشید هستید، از ضدآفتاب ضدآب با SPF ۳۰ یا بالاتر استفاده کنید.

- ۳۰ دقیقه قبل از رفتن به بیرون ضدآفتاب را زده و هر دو ساعت یکبار تکرار کنید. اگر در حال شناکردن بوده یا بیش از حد عرق می کنید بیشتر استفاده کنید.

- اجازه ندهید کودکان زیر ۶ ماه در معرض نور خورشید قرار گیرند. استفاده از ضدآفتاب هم برای آنها توصیه نمی شود.

- هر سال برای بررسی پوست خود به پزشک مراجعه نمایید.

کد مطلب 4005276

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