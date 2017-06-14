راهکارهای پیشگیری از سرطان پوست

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد سرطان پوست آمریکا به منظور پیشگیری از ابتلا به سرطان پوست، راهکارهای زیر را پیشهاد می نماید:

- حدالامکان بین ساعات ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر در معرض آفتاب قرار نگیرید.

- از کلاه با لبه پهن و عینک آفتابی با محافظ UV استفاده کنید.

- بر روی هر قسمت از پوست در معرض آفتاب کرم ضدآفتاب بمالید. اگر تمام روز در معرض نور خورشید هستید، از ضدآفتاب ضدآب با SPF ۳۰ یا بالاتر استفاده کنید.

- ۳۰ دقیقه قبل از رفتن به بیرون ضدآفتاب را زده و هر دو ساعت یکبار تکرار کنید. اگر در حال شناکردن بوده یا بیش از حد عرق می کنید بیشتر استفاده کنید.

- اجازه ندهید کودکان زیر ۶ ماه در معرض نور خورشید قرار گیرند. استفاده از ضدآفتاب هم برای آنها توصیه نمی شود.

- هر سال برای بررسی پوست خود به پزشک مراجعه نمایید.