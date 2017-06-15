اهدای ۵۱۵ واحد خون از ابتدای ماه رمضان در خراسان شمالی

احسان روشن‌روان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۱۸ روز نخست ماه مبارک امسال ۸۱۸ نفر به مراکز انتقال خون خراسان شمالی مراجعه کردند که از این تعداد ۵۱۵ نفر شرایط اهدای خون را داشته‌اند.

روشن‌روان افزود: از این تعداد اهداکنندگان خون در خراسان شمالی ۴۸۹ نفر آقا و ۲۶ نفر خانم بوده‌اند.

وی با اشاره به‌روز جهانی اهداء خون تصریح کرد: با توجه به اهمیت اهداء خون سازمان جهانی بهداشت ۲۴ خرداد را به‌عنوان روز اهدای خون نام‌گذاری کرده است.

مدیرکل انتقال خون خراسان شمالی بیان کرد: در این روز تمام کشورها وظیفه‌دارند تا جامعه را با مقوله خون سالم به‌عنوان یک ضرورت آشنا کنند.

روشن‌روان بابیان اینکه روز جهانی انتقال خون با شب‌های قدر هم‌زمان‌شده است، اظهار کرد: به همین منظور سازمان انتقال خون از جامعه قرآنی اهداکننده که قاری قرآن هستند تقدیر به عمل‌آورده است.

وی اضافه کرد: همچنین این اداره کل از کوهنوردان و ورزشکاران اهداکننده خون در محل کوه بابا موسی با برگزاری مراسم تقدیر خواهد کرد.

مدیرکل انتقال خون خراسان شمالی گفت: از تمامی شهروندان دعوت می‌کنیم ساعت ۲۲ شامگاه پنج‌شنبه با حضور در دامنه کوه بابا موسی ما را همراهی کنند.

این مسئول اظهار کرد: یکی از بهترین اقدامی که انسان می‌تواند در کنار دیگر کارهای خیر انجام دهد، اهدا خون است و چه‌بهتر در ماه مبارک رمضان که ماه خودسازی و عبادت است، این اقدام خوب را انجام دهد.

روشن‌روان بابیان اینکه یک واحد خون جان سه انسان را نجات می‌دهد، تصریح کرد: از هم استانی‌ها می‌خواهیم تا در شب‌های باقی‌مانده ماه مبارک رمضان به‌ویژه شب‌های قدر اقدام به اهدا خون کنند.