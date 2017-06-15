نخبگان استان قزوین کارت ویژه می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی چهارشنبه شب در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: خوشبختانه در استان نخبگان و دانش آموختگان فراوانی در بخش های مختلف از جمله کشاورزی و صنعت داریم که باید از این افراد برای پیشبرد امور خود استفاده کنیم.

وی افزود: وجود کارشناسان خبره ای مانند دکتر یداللهی و دکتر بابایی در بخش کشاورزی برای ما فرصتی است تا برخی مشکلات خود را با تجربه و دانش این نخبگان حل کنیم و الحق باید این افراد در پست های مدیریتی قرار گیرند تا کارها سامان یابد.

استاندار تصریح کرد: اگر بتوانیم اتاق فکری از افراد تاثیرگذار تشکیل دهیم و مشکلات و موانع بخش های مختلف تولید، صنعت، کشاورزی و گردشگری را در آنجا مطرح کنیم می توانیم به ننیجه برسیم و به افزایش بهره وری در کارها کمک کنیم.

وی اضافه کرد: باید در بخش کشاورزی بتوانیم از روش های سنتی فاصله بگیریم و با سیستم های نوین به ارتقاء بهره وری در تولید کمک کنیم و این کار بدون استفاده از نخبگان ممکن نیست.

کارت ویژه برای نخبگان برای دسترسی سریع به مدیران

استاندار قزوین پس از ارائه پیشنهادی از سوی دکتر یداللهی از کارآفرینان برتر استان و کشور در خصوص ارائه کارت ویژه به نخبگان برای ارتباط بیشتر با مدیران گفت: این پیشنهاد را عملی می کنیم و با صدوذر این کارت از این پس هیچ مقامی در استان از جمله خودم نباید برای ملاقات با این افراد تعلل کنیم و دارندگان این کارت در هر زمان و مکان که خواستند می توانند با استاندار، معاونان، مدیران دیدار کرده و مسائل خود را مطرح کنند.

وی بیان کرد: با مدیریت هوشمند و داشتن برنامه مدون می توانیم سرمایه ها را در کنار هم قرار دهیم و به نتایج بهتری دست یابیم.

همتی گفت: برخی اوقات شاهدیم که یک مدیر و یا کارمند و یا محقق وقتی بازنشسته می شود از دیدگاهش و یا سرمایه اش استفاده می کنیم در حالی که در دوران خدمت اجازه نداده ایم وارد فعالیت بخش خصوصی شود در حالی که هیچ اشکالی ندارد اگر یک شاغل دولتی قادر است در زمان کارش هم در بخش خای خصوصی فعالیت کند.

وی اضافه کرد: متاسفانه نظام اداری ایران به گونه ای است که دست نخبگان را بسته ایم و نمی توانند همه توانمندی خود را بروز دهند در حالی که امروز باید بخش اقتصادی و صنعتی و کشاورزی ما را همین نخبگان بخش خصوصی اداره کنند.

استاندار یادآورشد: باید دنبال کارهای مهمتری باشیم و با ریسک کردن از نسل جدید و توانا برای پیشبرد امور خود استفاده کنیم.