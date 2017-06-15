هوای زنجان ناسالم است

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از شامگاه چهارشنبه توده ریزگردها به استان زنجان وارد شده و آسمان نقاط مختلف این زنجان را فرا گرفته است.

وی با اینکه این توده ریز گردها که از کشور عراق وارد استان شده ومهمان استان زنجان است، تاکید کرد: به بیماران خاص که مشکل ریوی و قلبی دارند و زنان باردار و سالمندان توصیه می شود حتی المقدور در بیرون از خانه به مدت طولانی تردد نکنند.

رئیس اداره پایش محیط زیست استان زنجان تصریح کرد: شاخص کیفیت هوا ۱۱۳ میکرون است و در این راستا وضعیت هوای استان زنجان برای افراد حساس نا سالم است و بیماران ریوی، قلبی و مادران باردار بیرون تردد نکنند.

اسدی با اشاره به اینکه جهت باد استان در بهار، جنوب غربی است و این عامل باعث ورود این ریزد گردها از کشور عراق می شود، تأکید کرد: بیشترین زمان وقوع هوای ناسالم در استان فصل بهار است.

وی با بیان اینکه براساس برآوردهایی که انجام‌شده بیش از ۸۰ درصد آلایندگی هوا از طریق خودروها بود و ۲۰ درصد هم مربوط به سایر آلاینده‌ها مثل صنایع بوده است، تأکید کرد: ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون عامل اصلی شرایط ناسالم در استان است.