اهدای ۲۷ کیلو طلا از سوی بانوان خوزستان برای بازسازی حرمین کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود موسوی شامگاه گذشته در شورای اداری خوزستان اظهار کرد: بازسازی، مرمت و توسعه حرم های مطهر را چند سالی هست که در ستاد عتبات عالیات انجام دادیم. در نجف اشرف ۲۳ پروژه اجرا شد که یکی از آنها صحن حضرت زینب (س) با بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع است. در کربلا نیز ۲۴ پروژه اجرا شده و چندین پروژه هم در حال اجرا هست که یکی از آنها صحن عقیل بنی هاشم ۶۳ هزار مترمربع است.

وی با بیان اینکه استان خوزستان یکی از استان هایی است که کار پشتیبانی از برخی از این پروژه های عمرانی را بر عهده دارد، بیان کرد: میلگرد، سیمان و چندین کولر دوتیکه و تجهیزات دیگر را برای حرمین مطهر ارسال کرده ایم. بانوان خوزستانی نیز نزدیک به ۲۷ کیلوگرم طلا را طی دو سال برای بازسازی حرمین مطهر اهدا کردند و به نوعی مردم خوزستان سنگ تمام گذاشتند. بیش از ۱۲۰ میلیون تجهیزات برای حرم حضرت زینب (س) خریداری شده است. وقتی بحث بازسازی و نوسازی این حرم را انجام دادیم کار خرید تجهیزات آن را نیز بر عهده گرفتیم.

موسوی با اشاره به اینکه در حرم حضرت رقیه (س) نیز کارهای جزئی انجام دادیم که برای توسعه آن منتظر آرامش هستیم، عنوان کرد: استاندار خوزستان و نماینده ولی فقیه در خوزستان نیز جزو هیئت امنای ستاد عتبات عالیات استان هستند.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان خوزستان خبر داد: سال گذشته ۷۶۰ موکب در مرزهای چذابه و شلمچه داشتیم که در سال جاری بیش از یک هزار و ۵۰۰ موکب باید بر دو مرز و بین راهی استان راه اندازی شود. از هر شهرستان یک موکب برای پیگیری مشکلات مواکب در اربعین تشکیل دادیم که به صورت مستمر تشکیل جلسه می دهند. بحث شناسنامه دار کردن مواکب را نیز در مراحل بعدی انجام می دهیم.

موسوی ادامه داد: موکب داران خوزستانی سال گذشته ۴۴ میلیارد تومان برای پذیرایی از زائران حسینی هزینه کردند. بنکداران و اتحادیه ها نیز در زمینه یخ و آرد، سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه کردند. در زمینه خدمات رسانی به زائران حسینی سال گذشته اقدامات خوبی انجام شده بود ولی چون خیلی مشکلات داریم امسال و سال های آینده نیز باید کارهای گسترده ای را انجام دهیم.

وی توضح داد: از امسال تا ۲۹ سال آینده، ایام اربعین در گرما قرار گرفته که باید برای رفع مشکلات احتمالی و تکمیل زیرساخت ها باید سازه و امکانات را در کنار تجهیزات داشته باشیم.