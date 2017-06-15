پرداخت هزینه سفر با تراشه کاشته شده در دست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سان، SJ Rail یک اپراتور راه آهن در سوئد ادعا می کند ۱۰۰ نفر از مشتریانش تراشه های ریزی در دستان خود نصب کره اند تا هزینه سفر خود را به وسیله آن بپردازند.

البته کارشناسان نسبت به مشکلات حریم خصوصی و امنیتی این فناوری هشدار داده اند. زیرا به وسیله این تراشه ها می توان افراد را ردیابی کرد. البته این اپراتور خدمت نصب تراشه را ارائه نمی دهد، بلکه مسافران خواهان استفاده از آن باید فناوری را از قبل داشته باشند.

از سوی دیگر نصب تراشه در بدن، در سوئد پدیده تازه ای نیست. حدود ۲۰ هزار نفر در این کشور این نوع تراشه را نصب کرده اند و از آن برای ثبت ورود و خروج از محل کار و حتی پرداخت بهای مواد خوراکی استفاده می کنند.