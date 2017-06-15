به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که در شهر ساروق از توابع شهرستان اراک برگزار شد، اظهار داشت: مصوبات جلسات اقتصاد مقاومتی باید از سوی مدیران دستگاه های اجرایی، عملیاتی شود و در مدت زمان کوتاه پس از ابلاغ مصوبات، بایستی مدیران دستگاه ها اقدامات خود را در این راستا تشریح کنند.

استانداری مرکزی افزود: اگر به دنبال ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و رفع مشکلات اقتصادی در استان هستیم باید اقتصاد مقاومتی را به عنوان برنامه اصولی این حوزه پیگیری کنیم و تمام ظرفیت ها در این رابطه به کار گیری شود.

زمانی قمی بیان کرد: رونق تولید در استان مستلزم تحقق اقتصاد مقاومتی است و با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر این مساله، باید همه مسئولان و مدیران عزم خود را در این رابطه جزم کنند.

وی خاطرنشان ساخت: تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مربوط به یک دستگاه خاص نیست و همه دستگاه های اجرایی وظیفه دارند نسبت به این مهم و اشتغالزایی پایدار برنامه ریزی های مدون داشته باشند.

استانداری مرکزی تصریح کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار، موضوع اشتغال روستایی در استان مرکزی مورد توجه قرار گرفته تا با فراهم سازی بستر درآمدزایی، شرایط توسعه روستاها که یکی از مولفه های مورد تاکید سیاست های اقتصاد مقاومتی است، مهیا شود.

زمانی قمی اضافه کرد: در این رابطه لازم است که فرمانداران شهرستان ها، شوراهای روستایی و همچنین بخشداران به طور جدی وارد اقدام شوند و ظرفیت های اشتغال در منطقه تحت مسئولیت آنان شناسایی گردد تا در این رابطه اقدام شود.

در این جلسه همچنین حسین بختیاری، فرماندار شهرستان اراک اظهار داشت: شهر ساروق از توابع شهرستان اراک ظرفیت های متعدددی در حوزه اشتغال و درآمدزایی دارد که از جمله آن می توان به پتانسیل گردشگری، هنرصنعت فرش، کشاورزی و... اشاره کرد.

وی بیان کرد: در بخش گردشگری بهره گیری از ظرفیت توریسم مذهبی در ساروق، در بخش صنعتی فرش ساروق و ناحیه صنعتی این شهر و در بخش کشاورزی نیز حمایت از آبیاری نوین و راه اندازی صنایع تبدیلی مدنظر قرار دارد.