آثار هنرمندان ايراني در موزه اسلامي مصر

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسلاميك نيوز، موزه اسلامي قاهره در سال 1320 هجري در يكي از ميدانهاي قاهره در كنار يكي از عمارتهاي اسلامي تأسيس شد.

در دوران محمد علي پاشا قوانيني صادر شد تا از آثار هنري مصر به عنوان منبع عظيمي از ميراث انساني حمايت شود، در پي تصويب اين قانون امراء و حكام پس از او اقدامات و فعاليتهاي فرهنگي و هنري بسياري در اين خصوص انجام دادند و طي ادوار مختلف ضمن افزودن بخشهاي تخصصي به آن، بخشهايي براي ارائه هنر هنرمندان كشورهايي چون ايران، چين، تركيه و اندلس نيز به آن افزوده شد.

اين موزه با ارائه هنرهاي مختلف و متنوع زيبايي چون كوزه هاي سفالي، چوبي و پارچه هاي بافته از بهترين نخها با تزئينات اسلامي از ايران، تركيه و اندلس به بزرگترين مركز آموزشي هنرهاي اسلامي در جهان تبديل شده است.

با توجه به اينكه هنرهاي اسلامي در قرن 7 ميلادي به اوج عظمت و زيبايي خود رسيد، دو منبع هنري بيزانسها و ساسانيها بود كه هنرها و دستاوردهاي هنرمندان خود را به نمايش گذاشت. از مجموعه اين هنرها مي توان به تزئينات جلد و حاشيه كتابها، تصاوير هندسي زيبا كه هر يك نشانگر معنويت خاصي است، نقاشيهايي از گياهان، تصاويري از كائنات زنده چون انسان و حيوان اشاره كرد .

در اين موزه مجموعه اي كامل از سجاده هاي ايراني و تركي به چشم مي خورد كه در دوران ابراهيم پاشا بافته شده و اينك به عنوان هنر هنرمندان ايراني و تركي در موزه مصر به نمايش در آمده است.

فرشهاي ارزشمند و گرانبهاي ايراني نيز در اين موزه نگهداري مي شود، هنچنين سجاده هايي بافته شده از پشم و حرير كه به دوران سلجوقيها، صفويه و مغولها باز مي گردد به همراه هنرهاي دستي از هنرمندان و صنعتگران اصفهاني و تبريزي نيز در آن نگهداري مي شود.

اين موزه مجموعه هايي نادر از ادوات نجوم، هندسه، شيمي، ادوات جراحي و حجامت كه در عصرهاي اسلامي از آنها استفاده مي كردند را به همراه مجموعه اي از آثار به جا مانده از دوران امويان و عصر عباسي چون قديمي ترين پولهاي رايج در عصر اسلامي، اموي، عباسي و عثماني را نيز نگهداري و محافظت مي كند.

قرآني نادر و قديمي كه بر پوست آهو نوشته شده و از عصر مملوكي و اواخر عصر اموي به جا مانده در اين موزه به نمايش گذاشته شده است .