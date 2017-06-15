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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۴

با حضور پرشور مردم ولایتمدار فردیس؛

پیکر شهید مدافع حرم «حیدر جلیلوند» در فردیس تشییع شد

پیکر شهید مدافع حرم «حیدر جلیلوند» در فردیس تشییع شد

فردیس – پیکر مطهر شهید مدافع حرم حیدر جلیلوند با حضور پرشور مردم ولایتمدار و شهیدپرور فردیس تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید مدافع حرم حیدر جلیلوند بیست و یکم خردادماه جاری در منطقه حما در سوریه به دست تکفیری‌ها به شهادت رسید.

این شهید والامقام صبح امروز پنجشنبه در میان حزن و اندوه فراوان از مقابل مسجد جامع المهدی (عج) شهرستان فردیس تشییع شد و قرار است که در گلزار شهدای ملارد به خاک سپرده شود.

گفتنی است؛ از این شهید مدافع حرم ۳۲ ساله دو دختر چهارساله و چهل‌روزه به‌جامانده است.

امت حزب‌الله در مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم جلیلوند بااقتدار هرچه‌تمام‌تر جنایات گروهک‌های تروریستی و تکفیری‌ها و همچنین حامیان آن‌ها در سوریه و عراق را محکوم کردند.

کد مطلب 4005360

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