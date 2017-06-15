اقساط تسهیلات بخش تولید اردبیل متناسب با توان واحدها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش صبح پنج‌شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اردبیل تصریح کرد: باوجود اینکه تسهیلات سرمایه در گردش یک ساله پرداخت می‌شود، برخی بانک‌ها تقسیط مغایری دارند.

وی افزود: بانک‌ها می‌توانند تسهیلات را در اقساط ماهانه، سه‌ماهه و شش‌ماهه دریافت کنند اما در نوع قسط‌بندی لازم است به بازار کالای واحد تولیدی و توانمندی در بازگشت پول توجه شود.

استاندار اردبیل با تأکید به اینکه برخی واحدهای تولیدی با دریافت تسهیلات به تازگی از رکود خارج می‌شوند، اضافه کرد: این موضوع موجب شده برخی به دلیل نوع قسط‌بندی بانک قادر به بازپرداخت تسهیلات نشوند.

خدابخش متذکر شد: از سویی زمانی که تسهیلات درخواستی واحد تولیدی به صورت کامل پرداخت نمی‌شود، واحد تولیدی به سختی به رونق و فروش مطلوب رسیده و در نتیجه قادر به بازپرداخت نیست.

وی با تأکید به ضرورت ایجاد بخش بازاریابی در بانک‌های استان ادامه داد: از سویی لازم است بانک‌ها نسبت به برگشت اقساط تحلیل جامع و کاملی داشته باشند.

به گفته استاندار اردبیل با تحلیل مطلوب هم ریسک پول پرداختی از سوی بانک کاهش یافته و هم در ادامه واحد تولیدی به صورت منظم قادر به بازپرداخت اقساط خود خواهد بود.