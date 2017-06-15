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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های محیط‌زیست کردستان:

آلودگی هوای کردستان ۴ برابر حد استاندارد/هوای استان ناسالم است

آلودگی هوای کردستان ۴ برابر حد استاندارد/هوای استان ناسالم است

سنندج- رئیس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل محیط زیست استان کردستان گفت: در حال حاضر وضعیت هوای این استان از لحاظ آلودگی چهار برابر حد استاندارد است.

کژال حبیب زاده امروز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: هوای امروز استان به دلیل ورود گردوخاک عربی به آن ناسالم است و مروم باید مسائل بهداشتی را در این زمینه رعایت کنند.

وی با اشاره ارزیابی های صورت گرفته از وضعیت آلودگی هوا در استان کردستان، عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت هوای استان کردستان چهار برابر استاندارد هوای مطلوب است.

وی بیان کرد: از ساعت ۶ صبح امروز روند ورود گرد و خاک عربی به استان روند صعودی پیدا کرده و موجب ناسالم شدن هوای استان شده است و در صورت تداوم این وضعیت و خطرناک شدن شرایط هوا به مردم استان اطلاع رسانی لازم انجام می شود.

در حال حاضر میزان دید در استان کردستان کاهش پیدا کرده است و آلودگی لوا نیز افزایش پیدا کرده است.

کد مطلب 4005374

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