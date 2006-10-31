مسئولان فرهنگي براي ارتقاء آموزه هاي قرآني هدفمند عمل كنند

حسن تفكري مدير كل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن كريم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نخستين اقدام براي وارد كردن مفاهيم و مباحث قرآني به بطن زندگي اقشار مختلف مردم اين است كه ارتباط مستمر در زندگي روزانه با قرآن داشته باشيم، روح ما در اثر انس با قرآن كريم معنوي شده و موقعيتي فراهم مي شود كه لحظات زندگي را با معنويت قرآن سپري كنيم .



وي با اشاره به اينكه قرآن كتاب هدايت مسلمانان است، تصريح كرد: به طور طبيعي راه اوليه در ترويج معارف و آموزه هاي قرآني در زندگي، خواندن قرآن است، خداوند متعال در قرآن كريم تأكيد دارد كه اين كتاب آسماني مايه عبرت همگان بر روي زمين است .

مدير كل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم با بيان اينكه در قرآن سرگذشت هاي بسياري براي هدايت انسانها آمده است، گفت: در سرگذشت هاي فراواني كه خداوند در قرآن كريم براي هدايت انسانها ذكر كرده، نشانه اي براي پيشه كردن تقوا است و اينكه آفرينش و هستي انسانها يكي است، پس بايد در مقابل دستورات خداوند كه در قرآن آمده سر تعظيم فرود آوريم كه به طور يقين اين حكمتي از طرف خالق هستي است .

وي اقزود: داشتن ارتباط با قرآن و مطالعه و بررسي عميق در مفاهيم آن مي تواند اشاره و يادآوري براي انسان هايي باشد كه دچار غفلت هستند يا به نحوي قرآن در زندگي آنها نقشي ندارد.

تفكري با اشاره به نقش بنيادين خانواده در اشاعه آموزه هاي قرآني، يادآور شد: بي ترديد اصلي ترين نقش در تربيت نسل ها بر عهده خانواده قرار دارد، خانواده ها در تربيت هدفمند و اصولي فرزندان و آينده سازان جامعه نخستين و مهمترين وظيفه را بر عهده دارند .

مدير كل دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم سازمان دارالقرآن در ادامه تصريح كرد: به طور طبيعي اگر بچه ها از ابتداي كودكي با قرآن و مسائل ديني آشنا شوند و نواهاي قرآني همواره در زندگي آنها جاري باشد، به مسائل ديني علاقمند مي شوند و بر اين اساس رشد و نمو مي كنند، بنابراين خانواده وظيفه سنگيني در تربيت و شكل گيري شخصيت فرزندان و همچنين ايجاد انگيزه و علاقه ديني در وجود آنان بر عهده دارد.