۲۳۴ هزار و ۳۲ داوطلب مجاز کارشناسی ارشد انتخاب رشته کردند

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از تعداد ۷۰۷ هزار و ۶۳ داوطلب که در جلسه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سال ۹۶ حاضر بودند، تعداد ۶۵۶ هزار و ۱۸۰ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده اند، که ۳۲۵ هزار و ۲۲۷ نفر زن و ۳۳۰ هزار و ۹۵۶ نفر آنها مرد هستند.

وی اظهار داشت: از تعداد ۶۵۶ هزار و ۱۸۰ داوطلب مجاز به انتخاب رشته تعداد ۵۰ هزار و ۵۲۲ نفر در دو کدرشته امتحانی مجاز به انتخاب رشته شده اند. از این تعداد ۲۳ هزار و ۶۸۵ نفر زن و ۲۶ هزار و ۸۳۷ نفر مرد هستند.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: تا ساعت ۸ صبح امروز پنج شنبه ۲۵ خرداد۹۶ تاکنون ۲۳۴ هزارو ۳۲ داوطلب انتخاب رشته کرده اند.

وی تاکید کرد: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند و علاقمند به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی نیز هستند ضرورت دارد بر اساس اطلاعیه دانشگاه آزاد، در مهلت مقتضی به سایت دانشگاه آزاد مراجعه کنند و نسبت به انتخاب رشته محل های مورد علاقه خود اقدام کرده و به ترتیب اولویت علاقه آنها را در فرم انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی ثبت کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ بدون احتساب ظرفیت دانشگاه آزاد بیش از ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است که البته این ظرفیت هنوز نهایی نشده است.