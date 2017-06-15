به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در نشست بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: مکانیزه شدن بخش کشاورزی موجب کاهش شغل در این حوزه شده است.

وی عنوان کرد: باید در راستای توسعه واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری تلاش کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بخش کشاورزی ظرفیت های قابل توجهی برای توسعه دارد و باید از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال در این حوزه استفاده کرد.

وی عنوان کرد: توسعه صادرات محصولات بخش کشاورزی از دیگر ظرفیت های این بخش است که باید برای افزایش درآمد کشاورزان و باغداران مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید در حوزه کشاورزی برنامه ریزی های بیشتر برای توسعه این بخش انجام شود.