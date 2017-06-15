ورزشکار مریوانی به اردوی تیم ملی گلبال دختران کشور دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله اردوی گلبال دختران کشور اعزامی به رقابت های آسیایی پاسفیک تایلند که انتخابی مسابقات جهانی ۲۰۱۸ سوئد نیز به شمار می رود از شنبه ۲۷ خردادماه در تهران برگزار می شود .

تمرینات ملی پوشان تیم گلبال جوانان دختر با حضور ۹ ورزشکار جهت آمادگی هر چه بیشتر در مسابقات قهرمانی آسیا و جهانی برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، کادر فنی فدراسیون ریزان دژاهنگ ورزشکار مریوانی را به دومین مرحله اردوی تیم ملی گلبال بزرگسالان دختران کشور دعوت کرد.

این ورزشکار کردستانی در رده سنی جوانان فعالیت می کند و به دلیل عملکرد خوب و مناسب از سوی مربیان تیم ملی به اردوی آمادگی بزرگسالان نیز فراخوانده شد و یکی از امیدهای فدراسیون برای حضور در رقابت های آسیایی و جهانی به شمار می رود.

ریزان دژاهنگ زیر نظر چیمن کاظمی مربی مریوانی به تمرینات تکنیکی و تاکتیکی پرداخته و تاکنون در چندین دوره از اردوی تیم ملی رده های سنی مختلف شرکت کرده است.

اردونشینان تمرینات خود را زیر نظر محمد بیدگلی به عنوان سرمربی و مژگان کربی و محبوبه عباسی در جایگاه مربی پیگیری خواهند کرد .

دومین مرحله اردو گلبال بزرگسالان کشور طی روزهای ۲۷ خردادماه تا ۴ تیر در مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران برگزار خواهد شد.