کشف ۲ تن و ۳۸۹ کیلوگرم موادمخدر در مرزهای شرقی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید کمیلی در تشریح این خبر، اظهارداشت: مرزداران هنگ مرزی سراوان با اشرافیت اطلاعاتی و همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج)، از قصد قاچاقچیان برای ورود مقادیر قابل توجهی موادمخدر به داخل کشور مطلع و با اتخاذ تمهیدات لازم توانستند سوداگران مرگ را در دستیابی به مقاصد شومشان ناکام کنند.

وی افزود: مرزداران پس از انجام عملیات شناسایی و بررسی‌های همه جانبه اقدام به اجرای کمین در مسیرهای احتمالی ورود قاچاقچیان کردند، که پس از ساعاتی کمین با سوداگران مرگ روبرو شدند.

سردار کمیلی ادامه داد: قاچاقچیان به محض مشاهده ماموران به سمت آنها تیراندازی کردند که پس از چند ساعت درگیری و ناتوانی در مقابله با آتش پر حجم آنها، با دپو کردن محموله موادمخدر و با استفاده از تاریکی هوا و نخلستانی بودن منطقه از محل متواری شدند.

وی خاطرنشان کرد: مرزبانان در پاکسازی منطقه ۲ تن و ۳۴۰ کیلوگرم تریاک و ۴۹ کیلوگرم حشیش، جمعاً مقدار ۲ تن و ۳۸۹ کیلوگرم مواد مخدر را که به طرز ماهرانه‌ای در نخلستان‌ها دپو شده بود، کشف کردند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در پایان با بیان اینکه شناسایی و دستگیری متهمین این پرونده در دستور کار قرار دارد، گفت: مرزداران منسجم‌تر و استوارتر از گذشته به پاسداری از مرزهای جنوب شرق کشور می‌پردازند و اجازه کوچکترین تحرکی را به سوداگران مرگ نخواهند داد.