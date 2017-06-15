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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۰

دستگیری ۲ توزیع کننده حرفه‌ای مواد مخدر در غرب تهران

دستگیری ۲ توزیع کننده حرفه‌ای مواد مخدر در غرب تهران

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت، از دستگیری ۲ توزیع کننده حرفه‌ای مواد مخدر در محدوده غرب تهران، توسط ماموران پایگاه دوم این پلیس و کشف یک کیلوگرم هرویین و تریاک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر  سرهنگ محمد بخشنده گفت: در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران پایگاه دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، مشخص شد که یکی از توزیع کنندگان حرفه ای مواد مخدر در محدوده باغستان اقدام به توزیع گسترده مواد مخدر می نماید.

وی افزود: نتیجه تحقیقات در اختیار مقام قضایی قرار گرفت که طی آن دستور بازداشت متهم و بازرسی از مخفیگاهش صادر شد و متعاقبا تیمی از ماموران پایگاه دوم این یگان برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.

سرهنگ بخشنده عنوان داشت: در بررسی های انجام شده مخفیگاه متهم در محدوده سه راه شهریار و باغستان شناسایی شده و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهم به نام شهرام دستگیر و در بازرسی بدنی از وی ۱۵۰ گرم هرویین کشف و ضبط گردید.

وی اظهار داشت: متهم به همراه مواد مکشوفه به پایگاه دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ منتقل شده و تحت بازجویی های انجام شده به جرم خود مبنی بر توزیع مواد مخدر اعتراف و پس از تکمیل پرونده به دادسرا منتقل شد.

کد مطلب 4005482

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