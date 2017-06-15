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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۸

معاون استاندار فارس خواستار شد:

جلوگیری از دفع فاضلاب در رودخانه خشک شیراز

جلوگیری از دفع فاضلاب در رودخانه خشک شیراز

شیراز- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: محیط زیست نسبت به شناسایی واحدهایی که دفع غیراصولی فاضلاب در طول مسیر رودخانه خشک دارند اقدام کند تا این معضل رفع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، هادی پژوهش در جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان افزود: وجود پساب برخی از واحدها در طول مسیر به ویژه در حاشیه فرودگاه و شرق شیراز به جهت مخاطراتی که برای سلامت مردم ایجاد کرده توجیه پذیر نیست.

وی ادامه داد:‌ از طرفی این معضل تأثیرات سوئی بر صنعت گردشگری استان خواهد گذاشت و مدیران ذی ربط بایستی سریعاً چاره‌اندیشی و رفع مشکل کنند.

پژوهش درباره تولید غیر بهداشتی روغن از ضایعات کشتارگاه های دام و طیور گفت:‌برگشت روغن‌های مصرف‌ شده به چرخه مصرف مجدد در صنایع غذایی تقریباً محال است و نظارت مستمر دانشگاه علوم پزشکی بر تولید با بهره‌گیری از بهترین امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی در استان موجب می‌شود که اگر یک فرآورده از حالت استاندارد خارج شود، به هیچ‌وجه امکان عرضه به بازار مصرف را نداشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت:‌فرمانداری شیراز موظف است با همکاری دستگاه های مرتبط نسبت به اصلاح چرخه معیوب تبدیل ضایعات به محصولات قابل مصرف اقدام و آن را استاندارد سازی کند. پژوهش گفت:‌ فرمانداری شیراز با سودجویانی که در حاشیه شهر اقدام به تولیدات غیربهداشتی روغن از ضایعات دام و طیور می‌کنند برخورد انتظامی و قضایی کند.

وی همچنین به لزوم رفع مشکلات زیست ‌محیطی تالاب مهارلو و رودخانه سلطان‌ آباد تاکید کرد.

کد مطلب 4005494

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