جلوگیری از دفع فاضلاب در رودخانه خشک شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، هادی پژوهش در جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان افزود: وجود پساب برخی از واحدها در طول مسیر به ویژه در حاشیه فرودگاه و شرق شیراز به جهت مخاطراتی که برای سلامت مردم ایجاد کرده توجیه پذیر نیست.

وی ادامه داد:‌ از طرفی این معضل تأثیرات سوئی بر صنعت گردشگری استان خواهد گذاشت و مدیران ذی ربط بایستی سریعاً چاره‌اندیشی و رفع مشکل کنند.

پژوهش درباره تولید غیر بهداشتی روغن از ضایعات کشتارگاه های دام و طیور گفت:‌برگشت روغن‌های مصرف‌ شده به چرخه مصرف مجدد در صنایع غذایی تقریباً محال است و نظارت مستمر دانشگاه علوم پزشکی بر تولید با بهره‌گیری از بهترین امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی در استان موجب می‌شود که اگر یک فرآورده از حالت استاندارد خارج شود، به هیچ‌وجه امکان عرضه به بازار مصرف را نداشته باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت:‌فرمانداری شیراز موظف است با همکاری دستگاه های مرتبط نسبت به اصلاح چرخه معیوب تبدیل ضایعات به محصولات قابل مصرف اقدام و آن را استاندارد سازی کند. پژوهش گفت:‌ فرمانداری شیراز با سودجویانی که در حاشیه شهر اقدام به تولیدات غیربهداشتی روغن از ضایعات دام و طیور می‌کنند برخورد انتظامی و قضایی کند.

وی همچنین به لزوم رفع مشکلات زیست ‌محیطی تالاب مهارلو و رودخانه سلطان‌ آباد تاکید کرد.