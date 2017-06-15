به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، سیامک قاسمی اظهار داشت: در تداوم طرح‌های امنیت بخش پلیس، درعملیات روز گذشته پلیس استان ۲۷ نفر به اتهام سرقت و جرایم مرتبط با مواد مخدر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی یاد آورشد: در تحقیقات انجام شده از دستگیرشدگان ۳۴ فقره انواع سرقت کشف شد و ادامه تحقیقات از دستگیرشدگان با هماهنگی مراجع قضایی در حال پیگیری است.

معاون عملیات فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: کشف چهار دستگاه خودروی سرقتی، کشف ۱۳ فقره سرقت از منزل و دیگر اماکن خصوصی، کشف یازده فقره سرقت محتویات و لوازم خودرو و ... بخشی از کشفیات پلیس استان در این روز بود که در نهایت اموال کشف شده از سارقان پس از هماهنگی با مرجع قضایی به مالباختگان تحویل داده شد.

قاسمی در پایان با اشاره به تحویل متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی، از شهروندان خواست تا هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند.