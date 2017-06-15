دو ملی پوش کاراته راهی اسپانیا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته وان اسپانیا از سری رقابتهای سطح A لیگ جهانی است که طی روزهای شنبه و یکشنبه ۱۷ و ۱۸ خردادماه با حضور ۸۲۵ ورزشکار از ۶۷ کشور در شهر «تولدو»برگزار می شود.

بر همین اساس بهمن عسکری در وزن ۷۵- کیلوگرم و سجاد گنج‌زاده در وزن ۸۴+ کیلوگرم با هزینه شخصی صبح امروز پنجشنبه به محل برگزاری این دوره از مسابقات رفتند.

برگزاری مسابقاتی در این سطح باعث استقبال بسیاری از بهترین های تکواندو جهان شده است. در گروه بانوان «ساندرا سانچز» از اسپانیا دارنده برنز جهانی کاتا، «بتینا پلانک» از اتریش دارنده برنز جهان در وزن ۵۰- کیلوگرم، «والریا کومزاکی» از برزیل دارنده مدال نقره جهان در وزن ۵۵- کیلوگرم، «اینگردیاساچانکوا» از اسلواکی دارنده برنز جهان در وزن ۶۱- کیلوگرم شاخص ترین چهر های حاضر روی تاتامی «تولدو» هستند.

در گروه مردان نیز «دامین کوینترو» از اسپانیا دارنده نقره جهان کاتا، «صوفیانه آگوجیل» از فرانسه دارنده برنز جهان در وزن ۶۰- کیلوگرم، «یاوس تادیسی» از مجارستان دارنده مدال نقره جهان و «آندرس مادرا» از ونزوئلا دارنده برنز جهان در وزن ۶۷- کیلوگرم، بهمن عسکری قهرمان آسیا در وزن ۷۵- کیلوگرم، «آیخان مامایوف» از آذربایجان دارنده نقره جهان و «کنجی گریلون» فرانسوی دارنده برنز جهان در وزن ۸۴- و سجاد گنج زاده قهرمان جهان به همراه اشرف «اوچن» از مراکش دارنده مدال نقره جهان در وزن ۸۴+ برجسته‌ترین کاراته‌کاهای این دوره از مسابقات هستند.

بیشترین تعداد ثبت نام شده این رقابت ها متعلق به مسابقات کاتای انفرادی مردان است که ۱۰۸ کاتارو ثبت نام کرده اند و کمترین تعداد شرکت کننده در این رقابت ها به وزن ۶۸+ کیلوگرم بانوان تعلق دارد، جایی که ۲۵ ورزشکار به روی تاتامی می روند.

در سال ۲۰۱۷ تاکنون ۴ مرحله مسابقات کاراته وان برگزار شد که به ترتیب شهرهای پاریس فرانسه، روتردام هلند، دوبی امارات و رباط مراکش در قالب لیگ جهانی بود. این پنجمین مرحله لیگ جهانی است.