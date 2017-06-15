جوان ماهر استان قزوین به مسابقات جهانی ابوظبی راه یافت

منصور جلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان متولی امر آموزشهای حرفه ای و به منظور ارتقاء سطح مهارتی جوانان، برگزاری مسابقات ملی مهارت را به صورت سالانه در سه مرحله شهرستانی، استانی و ملی برگزار می کند و برگزیدگان مرحله کشوری پس از شرکت در اردوهای آماده سازی برای حضور در مسابقات جهانی انتخاب می شوند.

وی با بیان اینکه رقابت کنندگان حاضر در اردوی آماده سازی چهل و چهارمین مسابقات جهانی، از بین مدال آوران مسابقات ملی مهارت در دوره های شانزدهم و هفدهم انتخاب شده اند، افزود: مصطفی یارکه سلخوری در رشته فرز cnc با درخششش در اردوی آماده سازی مسابقات جهانی بعنوان منتخب اول به مرحله تخصصی اردوی این دوره از مسابقات راه یافت.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین بیان کرد: جوان ماهر استان ما پس از طی اردوی تخصصی، به چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت که در کشور امارات متحده عربی برگزار خواهد شد، اعزام می شود.

جلیلوند ضمن آرزوی موفقیت برای مصطفی یارکه سلخوری در مرحله تخصصی اردوی مسابقات جهانی خاطرنشان کرد : چهل و چهارمین دوره مسابقات جهانی ۲۰۱۷ مهارت در تاریخ ۱۹ لغایت ۲۸ مهر سال ۱۳۹۶ در ابوظبی برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای قزوین در ادامه از آغاز ثبت نام هجدهمین مسابقات ملی مهارت خبر داد و افزود: علاقمندان به شرکت در هجدهمین مسابقات ملی مهارت می توانند تا ۲۳ تیر ماه سال جاری برای ثبت نام با همراه داشتن مدارک لازم به یکی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خود مراجعه کنند.

جلیلوند گفت: شرط سنی برای داوطلبان رشته های ساخت و تولید تیمی و مکاترونیک، متولدین ۱۱/۱۰/۱۳۷۲ به بعد و برای سایر رشته ها متولدین ۱۱/۱۰/۱۳۷۵ به بعد است.

وی اظهار داشت: مسابقات ملی مهارت در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری به صورت سالانه است که مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات ملی مهارت تا تاریخ ۲۳ تیرماه سال جاری در هر شهر و مرحله استانی در تاریخ ۵ و۶ مرداد ماه و مرحله کشوری نیز در نیمه دوم آذرماه برگزار می شود.

جلیلوند افزود: مسابقات هجدهمین مسابقات ملی مهارت در ۳۶ رشته شامل: آکواترونیک (فناوری آب)، الکترونیک، آجرچینی، تاسیسات الکتریکی، تبرید و تهویه، تراش CNC، رباتیک (تیمی ۲ نفره)، طراحی و توسعه وب، طراحی مهندسی مکانیک، فناوری اطلاعات(راه کارهای نرم افزاری برای تجارت)، فناوری اطلاعات (مدیریت سیستم های تحت شبکه)، فناوری طراحی گرافیک، فرز CNC، خیاطی (فناوری مد)، کاشی کاری دیوار و کف، کابینت سازی (چوبی)، لوله کشی و گرمایشی، مکاترونیک (تیمی ۲ نفره)، فناوری خودرو، نقاشی خودرو، اتصالات چوبی، آشپزی، قنادی (شیرینی پزی)، طراحی فضای سبز(تیمی ۲ نفره)، جوشکاری، جواهرسازی، ساخت وتولید (تیمی۳ نفره)، کنترل صنعتی، صافکاری خودرو، کار بر روی صفحات فلزی و گل آرایی، معماری سنگی، نجاری، گچکاری، شبکه های کابلی و تعمیر و نگهداری و سایل نقلیه سنگین برگزار می‌شود.