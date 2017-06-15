به گزارش خبرنگار مهر، میر محمد سید هاشمی ظهر پنج‌شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: در مقایسه با سال گذشته آمار ارجاعات نقشه به نظام‌مهندسی اردبیل ۳۰ درصد کاهش یافته است.

رئیس نظام‌مهندسی ساختمان استان با تأکید به اینکه این موضوع با رکود مسکن مرتبط است، اضافه کرد: در واقع انبوه‌سازان فروشی ندارند که بتوانند ساختمان جدید بسازند.

سید هاشمی تأکید کرد: از سویی ارجاعات به ماده پنج نیز کاهش یافته و ساخت‌وسازها بیشتر در مکان ساختمان قبلی انجام می‌شود و در نتیجه نیازی به نقشه نیست.

وی متذکر شد: از سویی در بخش مسکن بیشتر از آنکه تأمین مسکن مورد توجه باشد، در اردبیل وجهه درآمدزایی و اقتصادی به خود گرفته است.

وی افزود: هزینه زمین و قیمت تمام شده مسکن بالا و در مقابل قدرت خرید مسکن نیز پایین است که موجب شده تعداد طبقات و تراکم ساخت‌وساز حتی به قیمت حذف پارکینگ و فضای سبز مورد توجه سازندگان قرار گیرد.

سید هاشمی با تأکید به ضرورت تغییر این رویکرد افزود: در یک سال گذشته موضوع حذف پارکینگ با دقت و حساسیت بیشتری در ماده پنج مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی در خصوص عمر مفید ساختمان‌ها در اردبیل نیز ادامه داد: عمر مفید ساختمان به مسائل اقتصادی و فنی برمی‌گردد.

رئیس نظام‌مهندسی ساختمان استان متذکر شد: به لحاظ فنی عمر مفید ساختمان‌ها نزدیک ۱۵ سال است اما به لحاظ اقتصادی ممکن است کاربری و استفاده از ساختمانی حتی شش سال بعد از ساخت تغییر یابد.

عضویت ۱۰ هزار مهندس در نظام‌مهندسی

وی با بیان اینکه نظام‌مهندسی ساختمان استان در هفت رشته عضو دارد، اضافه کرد: از جمله در رشته‌های عمران، معماری، برق، مکانیک، ترافیک، شهرسازی و نقشه‌برداری عضو داریم.

رئیس نظام‌مهندسی ساختمان استان تأکید کرد: در حال حاضر ۱۰ هزار و ۲۰۰ مهندس عضو نظام‌مهندسی ساختمان استان هستند.

به گفته سید هاشمی نیمی از مهندسان عضو پروانه اشتغال دارند و بیش از ۱۰۰ شرکت مشاوره و ۶ شرکت اجرایی در اردبیل فعال است.